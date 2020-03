Mehrere Tagungen von auswärtigen Veranstaltern in den Bremer Messehallen finden im März nicht statt. (Christina Kuhaupt)

In diesem Monat fallen wegen Befürchtungen über die Verbreitung des neuartigen Coronavirus vier große Veranstaltungen in den Messehallen aus. Dabei handelt es sich laut Messechef Hans Peter Schneider ausschließlich um Tagungen von auswärtigen Veranstaltern. Abgesagt wurden eine große Betriebsratsversammlung der Telekom, die „Unfallmedizinische Tagung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“ und zwei Veranstaltungen der Lebensmittelbranche, bei denen die Mieter nicht genannt werden wollen. Erwartet worden waren laut Schneider an die 7000 Gäste, den Einnahmeausfall für die Messe beziffert der Geschäftsführer auf rund 200.000 Euro. Die Veranstaltungen, die die M3B GmbH (für Messe Bremen, Congress Bremen und ÖVB-Arena) organisiert, finden statt. „Daran wird sich nichts ändern, solange es keine anderweitigen behördlichen Auflagen gibt“, so Schneider.