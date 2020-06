In der Nacht zu Dienstag wollten zahlreiche Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft ihre Gebäude mit roter Beleuchtung anstrahlen, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Hier ein Bild von einer Generalprobe in Hamburg. (Daniel Reinhardt/dpa)

Vom Fernsehturm über das Universum und Übersee-Museum bis zum Pier 2 – an mehr als 60 Orten in Bremen sind in der Nacht zu Dienstag rote Lichter angegangen. Mit der „Night of Light“ wollten Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche auf die Krise aufmerksam machen, in der sie sich seit März durch die Corona-Beschränkungen befinden. Deutschlandweit haben mehr als 7000 Veranstaltungsorte, Spielstätten, Gastronomiebetriebe, öffentliche Gebäude, Bauwerke oder Firmengebäude an der „Night of Light“ teilgenommen. Entstanden ist die Aktion auf Initiative eines Essener Unternehmens.

„Uns geht die Puste aus“, sagte Andreas Beer, Geschäftsführer der Active Blue GmbH, ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik, am Montagnachmittag bei einer Vorstellung der „Night of Light“ in Bremen. „Es herrscht Alarmstufe rot.“ Die nächsten 100 Tage werde die Veranstaltungswirtschaft nicht überstehen. „Jeder Monat, den wir geschlossen haben, kostet uns ein halbes bis Dreivierteljahr an Gewinnen“, sagte auch Christian Seidenstücker, Vorstand der Joke Event AG.

Die Perspektive fehlt

Mit 1,5 Millionen Mitarbeitern und gut 130 Milliarden Euro jährlichem Umsatz ist die Veranstaltungsbranche laut einer Studie der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft (IGVW) Deutschlands sechstgrößter Wirtschaftszweig. Zählt man die Kultur- und Kreativwirtschaft hinzu sogar der zweitgrößte. Noch bis voraussichtlich mindestens Ende Oktober gilt das Verbot von Großveranstaltungen; bis neue Veranstaltung frühestens wieder stattfänden, gebe es einen Umsatzausfall von achtzig bis hundert Prozent über viele Monate, rechnen die Initiatoren vor.

Die „Night of Light“ soll auf die Krise aufmerksam machen und einen Dialog zwischen Veranstaltungsbranche und Politik anstoßen. Konkrete Lösungsvorschläge haben die Initiatoren ausgearbeitet – Kreditprogramme seien keine nachhaltige Lösung. So schlagen sie eine Verlängerung und Anpassung des Programms für Überbrückungshilfen bis 31. März 2021 vor. Außerdem sollte der steuerliche Verlustrücktrag auf fünf Jahre ausgeweitet, die Kurzarbeiterregelung flexibilisiert und Soforthilfen für Selbstständige verlängert und rechtssicher ausgestaltet werden.

Vor allem fordern die Initiatoren eines: eine Perspektive, wann die Zwangspause ein Ende haben wird. „Wir befinden uns an einem Scheidepunkt“, sagte Seidenstücker. „Machen wir zu? Oder halten wir durch und wenn ja, wie lange noch?“ Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zeigt Verständnis für die Sorge der Branche. „Wir haben es hier quasi mit einem Berufsausübungsverbot zu tun“, sagte sie. Doch die Verhandlungen über Hilfen für die Veranstaltungsbranche seien ein mühseliger Prozess, sagte sie weiter.

Gleichzeitig laute die öffentliche Meinung immer noch, dass nicht zu viel gelockert werden soll. Deswegen tue sie sich schwer, einen Stichtag zu nennen, wann die Corona-Beschränkungen endeten – auch, wenn Veranstalter Planungssicherheit bräuchten. Sie gehe davon aus, dass es unterschiedliche Termine geben werde. Bis dahin wolle man ermöglichen, was geht, sagte die Senatorin. So denke das Wirtschaftsressort über Draußen-Veranstaltungen für den Sommer nach und auch der Freimarkt werde noch nicht abgesagt. „Wir arbeiten an einem Hygiene-Konzept mit den Schaustellern.“

Kommenden Mittwoch wird die nächste Wirtschaftsministerkonferenz veranstaltet, deren Vorsitz Kristina Vogt derzeit inne hält. Die Senatorin glaubt, dass es weitere Hilfsmaßnahmen geben werden, denn ansonsten wären auch die Zuschüsse der vorigen Monaten umsonst gewesen. Vogt: „Ich gehe davon aus, dass es im September ein neues Programm geben wird.“