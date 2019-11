Schlagersänger Ben Zucker tritt am Wochenende in Bremen auf. (Alexander Prautzsch/dpa)

22. November: Ingo Oschmann in der Divarena

Seit 25 Jahren steht Ingo Oschmann als Comedian auf der Bühne, zehn Programme hat er in dieser Zeit gezeigt. Das beste aus diesem Vierteljahrhundert zeigt er derzeit auf seiner Jubiläumstour. Seine Show in der Delmenhorster Divarena startet um 20 Uhr.

Gustav-Stresemann-Straße 1, 27753 Delmenhorst

22. bis zum 23. November: DRK-Weihnachtsmarkt

Die ehrenamtlichen Frauen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) laden an diesem Wochenende zum 40. Mal zum Weihnachtsmarkt in die Untere Rathaushalle. Rund 90 Frauen sind in diesem Jahr an der Organisation beteiligt und wollen in zwei Tagen Geld sammeln. Besucherinnen und Besucher können an zwölf Ständen unter anderem selbst gekochte Marmeladen aus dem Sommer, Honig aus Bremen-Walle und vom Stadtwerder und Kekse kaufen. Neben den Ständen gibt es auch eine Tombola. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Am Markt 21, 28195 Bremen

22. November: Lisa Stansfield im Metropol Theater

Ihr Hit "All Around the World" hat Lisa Stansfield Ende 1989 weltweit berühmt gemacht. 30 Jahre ist das nun her, weshalb die Soul-Pop-Sängerin in diesem Jahr ihre "30th Anniversary Tour" feiert. Dabei ist sie am Freitag im Metropol Theater zu Gast. Für das Konzert gibt es noch Restkarten.

Grünenweg 5-7, 28195 Bremen

23. November: Partynacht mit 100 DJs

Viele bekannte Musiker und Bremer Persönlichkeiten sind inzwischen unter den 100 Akteuren bei der "100 DJs Party" in den Pusdorf Studios organisiert. Das Konzept: 100 Menschen wechseln sich am DJ-Pult ab, darunter Grillmaster Flash, Radiomoderator Roland Kanwicher oder die Bürgerschaftsabgeordnete Kai Wargalla. Frei nach dem Motto "100 Kulturpromis, 100 Songs" soll gemeinsam mit den Besuchern eine unvergessliche Partynacht gefeiert werden. Musikalische Überraschungen sind garantiert. Denn es gibt weder Absprachen noch eine konstruierte Dramaturgie. Beginn ist um 22 Uhr.

Ladestraße 12-14, 28197 Bremen

23. November: Roof Night

"Feiern über den Dächern Bremens", so lautet das Motto der Partyreihe Roof Night, die regelmäßig in der Kantine 5 ihr Zuhause findet. Ab 22.22 Uhr gibt es dann in der vierten Etage des Alten Postamtes am Bahnhof aktuelle Hits, Danceclassics und 90er-Musik von DJ Viram zu hören.

An der Weide 50a, 28195 Bremen

24. November: Worpsweder Kunsthandwerkermarkt

Am 23. und 24. November zwischen 11 und 18 Uhr können Besucher im Worpsweder Rathaus und im Außenbereich nicht nur Unikate und Kleinserien aus den Bereichen Gold- und Silberschmiedekunst, Holzverarbeitung und Keramik in vielfältiger Auswahl erleben, sondern auch Lederarbeiten und Werke aus Wolle, Stein, Textil und Metall. Ziel der Organisatorinnen ist es eine möglichst breite Palette an zeitgenössischem, qualitativ hochwertigem Kunsthandwerk zu zeigen. Der Eintritt ist frei.

Bauernreihe 1, 27726 Worpswede

24. November: Ben Zucker in Halle 7

Mit seinem Debütalbum "Na und?" erreichte Schlagersänger Ben Zucker Doppel-Platin-Status und verkaufte über 400.000 Alben. Das in diesem Jahr erschienene Nachfolgealbum "Wer sagt das?!", stürmte ebenfalls die Charts. Der 36-Jährige stellt Songs daraus am Sonntag auf seinem Konzert in der Halle 7 vor. Restticket sind noch zu kaufen.