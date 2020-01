Am Samstag wird bei der Titty-Twister-Party im Aladin gefeiert. (emsn.de/Christina Klinghagen)

3. bis 4. Januar: Darts-Stars im Weserpark

Am 3. und 4. Januar 2020 wird in Bremen der Darts-Cup ausgetragen. Mit dabei sind Stars der Szene wie Raymond van Barneveld, Jamie Caven oder Gabriel Clemens. Der Bremer Tomas "Shorty" Seyler moderiert das Event. Beginn der Veranstaltung ist am 3. Januar um 12 Uhr im Lichthof. Am 4. Januar haben Besucher die Möglichkeit, gegen die Profis anzutreten.

Mehr zum Thema Januar 2020 in Bremen Darts-Cup: Ex-Weltmeister van Barneveld kommt in den Weserpark Am 3. und 4. Januar 2020 wird in Bremen der Darts-Cup ausgetragen. Dabei sind Stars der Szene wie ... mehr »

4. Januar: Titty Twister im Aladin

Seit mehr als 15 Jahren findet am ersten Samstag des Jahres die Titty-Twister-Party im Aladin statt. In Anlehnung an die berüchtigte Bar aus dem Tarantino-Kultfilm "From Dusk Till Dawn" gibt es Showeinlagen mit echten Motorrädern, Schlangentänze und eine Feuershow. Beginn ist um 22 Uhr.

4. Januar: Clean Up Your City

Kurz nach dem Jahreswechsel liegt in den Straßen noch viel Müll von der Silvester-Feierei. Dem will die Organisation "Clean Up Your City" gemeinsam an den Kragen. In Findorff und Schwachhausen trifft sich die Gemeinschaft an diesem Samstag. Jeder kann sich beteiligen. Um 14 Uhr trifft sich die Schwachhauser Gruppe am Kiosk Hygge (Schwachhauser Heerstraße 18). Die Findorffer Gruppe startet um 14.30 Uhr bei Second Planet (Neukirchstraße 29). Weitere Infos gibt es unter cleanupnetwork.de oder auf Facebook.

5. Januar: Verkaufsoffene Sonntage in der Region

Die Werbegemeinschaft Syke lädt zum verkaufsoffenen Sonntag. Anlässlich der Veranstaltung öffnet auch nochmal die Glühweinbude am Grewenweg/ Ecke Hauptstraße. Auch in Bassum, Osterholz-Scharmbeck und Ganderkesee kann an diesem Sonntag geshoppt werden. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 18 Uhr.

5. Januar: Nacht der Musicals im Metropol Theater

In einer zweistündigen Show werden am Sonntag bei der "Nacht der Musicals" bekannte Musical-Hits aus "Tanz der Vampire", "Rocky", "Das Phantom der Oper", "Mamma Mia" oder "Cats" präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es ab 45 Euro, unter anderem bei Nordwest-Ticket.

6. Januar: Eiswette

Traditionell findet am Dreikönigstag am Punkendeich die Eiswette statt. Geprüft wird bei der Zeremonie ob die Weser "geiht or steiht". Um Punkt 12 Uhr geht es los. Dann schreitet der Eiswett-Schneider, der nicht mehr als 99 Pfund auf die Waage bringen darf, mit seinem dampfenden Bügeleisen über die Weser. Viele Bremer folgen dem Spektakel.