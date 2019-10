In der ÖVB-Arena treffen sich an diesem Wochenende die besten Tischtennisspieler der Welt. (Frank Thomas Koch)

Bis 13. Oktober: German Open

Bis Sonntag gastieren die weltbesten Tischtennisspieler in der Halle 4 der ÖVB-Arena in Bremen. Das Turnier ist eines von sechs sogenannten Platinum-Events der neu formierten ITTF World Tour. Am Sonntag erhalten Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre kostenfreien Eintritt, sonst sind Karten ab zehn Euro erhältlich. Die Spiele beginnen jeweils ab 10 Uhr und dauern bis in den Abend.

Halle 4, ÖVB-Arena, Findorffstraße 101, 28215 Bremen

Mehr zum Thema Viele Stars bei der German Open in Bremen Großer Sport in Halle 4 Bis Sonntag gastieren die weltbesten Tischtennisspieler in Bremen. Schon die ersten ... mehr »

10. Oktober: Theater-Premiere

Die Feuerwehr hat Nachwuchsmangel. Deshalb stehen die freiwilligen Löschkräfte in einem Dorf vor dem Aus. Man muss die Arbeit mit dem Löschwasser wieder attraktiver gestalten. Wie das gelingen kann, zeigt die Komödie "Brandheiß – Gelöscht wird später". Am Donnerstag ist die Premiere um 20 Uhr im Packhaustheater im Schnoor.

Packhaustheater, Wüstestätte 11, 28195 Bremen

10. Oktober: Randi Tytingvåg Trio im Sendesaal

Die Musikerin Randi Tytingvåg gilt als große Versprechung des Musiklandes Norwegen. Ihre Lieder sind von verschiedenen Genres inspiriert, sie bedient sich dabei aus Elementen des Jazz, Folk und Pop. Am Freitag tritt sie ab 20 Uhr im Sendesaal in Bremen auf. Die Karten kosten 25, ermäßigt 15 Euro.

Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, 28329 Bremen

12. Oktober: Fifa-Vereinsmeisterschaft

Werder Bremen trägt am Samstag die fünfte Fifa-Vereinsmeisterschaft aus. Mitglieder des Klubs spielen im Ostkurvensaal gegeneinander. Die vier Halbfinalisten sind automatisch für die Neuauflage des "Werder eSPORTS-CUP" qualifiziert. Anmeldungen sind per Mail an mitglieder-service(at)werder.de möglich.

Ostkurvensaal, Wohninvest Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 5, 28205 Bremen

Mehr zum Thema Kommentar über Digital-Sport Alles nur ein Spiel Vereinen auf dem Land laufen die Mitglieder davon, es gibt kaum Nachwuchs. Der digitale Sport, kurz ... mehr »

12. Oktober: Klima-Slam im Kukoon

Das Kukoon in der Bremer Neustadt wird am Samstag Schauplatz eines sogenannten Klima-Slams. Die Veranstaltung von Attac Bremen und der Klima-Gruppe Bremer Solidarstrom beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Auf der Bühne präsentieren Poetry- und Science-Slammer, eine Fotografin, die Nahverkehrsinitiative "Einfach Einsteigen" und ein politischer Büttenredner alle Arten von Beiträgen – Gedichte, Lieder, Theater – zum Thema Klima.

Kukoon, Buntentorsteinweg 29, 28201 Bremen

Slammerin Eva Matz in Aktion auf einem vergangenen Klima-Slam. (FR)

12. Okotber: Tanz im Glück

Die Partyreihe Tanz im Glück findet jeden zweiten Samstag im Monat im Speicher XI in der Überseestadt statt. Der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse, außerdem sind die Karten im Vorverkauf bei Nordwest-Tickt erhältlich.

Speicher XI, Am Speicher XI 1, 28217 Bremen

12. Oktober: Power of Wrestling

Samstag wird es hart. Eine besondere Show erwartet Fans beim Wrestling in Vegesack. Ab 20 Uhr kämpfen dort die Stars der Power-of-Wrestling-Tour. Tickets gibt es ab 24,35 Euro.

Gustav Heinemann Bürgerhaus Vegesack, Kirchheide 49, 28757 Bremen

13. Oktober: Letzter Publikumstag im Papageienschutz-Centrum

Am Sonntag öffnet das Papageienschutz-Centrum in Bremen-Findorff ein letztes Mal in diesem Jahr das Fluggehege. Interessierte können sich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf einer Fläche von rund 530 Quadratmetern Papageien beobachten. Zusätzlich können sich Besucher mit Texten, Fotos und Videos über die Tiere informieren. Der Eintritt beträgt drei Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 50 Cent.

Salzburgerstraße 2a, 28219 Bremen

Mehr zum Thema Papageinschutz-Centrum in Findorff Fluggehege statt Käfig Früher Gärtnerei, heute ein Fluggehege: In Findorff leben 56 körperlich geschädigte und ... mehr »

13. Oktober: Antikmarkt im Weserpark

Rund 100 Aussteller laden für Sonntag zum Antikmarkt in den Weserpark ein. Ab 10 Uhr können Interessierte Vintage- und Retro-Artikel erwerben. Die Gastronomie im Weserpark ist geöffnet, der Eintritt für den Markt beträgt vier Euro.

Weserpark Bremen, Hans-Bredow-Straße 19, 28307 Bremen