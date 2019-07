Die Tarmstedter Ausstellung bietet nicht nur etwas für Fachbesucher, sondern auch viel Unterhaltung für die ganze Familie. (Andreas Dittmer)

12. bis 15. Juli: Tarmstedter Ausstellung

Rund 750 Aussteller präsentieren sich auf der Landwirtschaftsmesse, die am Freitag eröffnet wird und bis zum 15. Juli täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Nicht nur Fachpublikum kommt auf seine Kosten. Die Messe bietet auch ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie - so gibt es unter anderem Karussells, tierische Shows und eine Puppenbühne. Weitere Informationen gibt es hier.

Akteure der Hochschule für Künste zeigen in einem interdisziplinären Projekt eine futuristische Version der "Zauberflöte". (Roland Scheitz)

12. Juli: Die Zauberflöte in der Shakespeare Company

Die Premiere der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart in einer futuristischen Fassung der Hochschule für Künste in Bremen steht am Freitag ab 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz der Shakespeare Company auf dem Spielplan. Weitere Informationen gibt es hier.

Bei Ferienspaßtag auf Harriersand können die jungen Piraten unter anderem spritzige Bootsfahrten unternehmen. (THW IG Harriersand)

13. Juli: Kinderferientag auf Harriersand

Von 11 bis 15 Uhr treffen am Samstag auf der Insel Retter unter anderem von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Polizei und Deutscher Lebensrettungs-Gesellschaft auf Piraten - Kinderpiraten. Die Veranstaltung der THW IG Harriersand will allen Kindern einen schönen Ferientag mit Ausflügen auf dem Wasser sowie Spielen und Aktionen an Land bescheren. Eine Anmeldung ist nicht nötig, kostenlose Parkplätze vor Ort sind vorhanden. Der Eintritt für Kinder kostet drei Euro, darin enthalten sind drei Gutscheine für Essen, Getränke und eine Aktion. Begleitende Erwachsene sind umsonst dabei. Nähere Informationen gibt es hier.

Im Stadionbad gibt es wieder spektakuläre Sprünge ins kühle Nass zu sehen. (Frank Thomas Koch)

13. Juli: X-Diving im Stadionbad

Im Stadionbad gibt es wieder ein Show-Turmspringen aus bis zu zehn Metern Höhe. Profispringer zeigen ihre Darbietungen. Das Warm-up der Springer beginnt um 13 Uhr, das große X-Diving-Showspringen ist für 15 Uhr geplant. Besucher haben ab 16 Uhr die Möglichkeit, mit den Profis zu trainieren. Um 17 Uhr startet der Drei-Meter-Best-Trick-Contest der X-Diver mit Jury-Bewertung. Es gilt der reguläre Eintrittspreis des Bades. Nähere Informationen gibt es hier.

Ein DJ sorgt bei der Freiluftfete der Landjugend Heiligenrode für Stimmung. (Jonas Kako)

13. Juli: Freiluftfete in Stuhr-Heiligenrode

Die Landjugend Heiligenrode lädt wieder zur Open-Air-Party auf dem Gelände An der Bürsteler Heide im Ortsteil Heiligenrode der Gemeinde Stuhr ein. Der Eintritt zu der größten Freiluft-Feier der Region mit etwa 2000 Besuchern kostet fünf Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

"Kunst, Kultur, Lebensart" lautet das Motto des Speichermarktes in der Überseestadt. (Großmarkt Bremen)

14. Juli: Speichermarkt in der Überseestadt

Ob Kunsthandwerk oder Delikatessen unter dem Motto "Kunst - Kultur -Lebensart" versammeln sich am Sonntag 110 Aussteller auf dem Speichermarkt in der Überseestadt. Erstmal gibt es in diesem Jahr auch eine Modenschau. Anlass ist die Ausstellung „Use-less – Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ des Studiengangs Modedesign der Hochschule Hannover im Hafenmuseum, das im Speicher XI zu Hause ist. Der Speichermarkt ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es hier.

Am Speicher XI, 28217 Bremen