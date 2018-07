Im Open-Air-Kino am Schlachthof Bremen spielt am Freitag der Blockbuster "Downsizing". (Lars Neumann)

Freitag, 13. Juli: Open-Air-Kino - "Downsizing"

Die Schlachthofkneipe in Bremen zeigt am Freitag in ihrem Freiluftkino den Film "Downsizing" mit Matt Damon. Worum es geht? Kurz gesagt: Aufgrund der Überbevölkerung der Welt beschließen einige Menschen, ihre Körpergröße stark zu verkleinern - das hat natürlich gesellschaftliche Folgen. Um 19.30 Uhr läuft die Version auf Deutsch, um 22 Uhr die Originalversion. Der Eintritt kostet fünf Euro. Findorffstraße 51.

Freitag, 13. bis Samstag, 14. Juli: Sommerfest auf der "Treue"

Zwei Tage lang öffnet die MS Treue an der Bremer Schlachte ihr Deck für eine große Sommerparty. Für die Musik sorgen DJs, es gibt Essen vom Panama, Getränkeangebote und eine Hüpfburg. Los geht es am Freitag um 18 Uhr, am Samstag schon um 16 Uhr. Ab 23 Uhr geht es jeweils unter Deck mit dem Programm weiter. Mehr erfahren Sie hier.

Samstag, 14. Juli: Dümpeldoom-Festival im Meisenfrei

Zum 16. Mal findet das Dümpeldoom-Festival in der Kultkneipe in der Hankenstraße 18 in Bremen statt. Es treten auf: "Bad Intention" (Alternative/Punk/Rock aus Bremen), "Kick Flamingo" (Pop/Rock/Punk aus Hamburg), "Schwimmer" (Deutscher Alternativer Rock aus Lüneburg), "She danced slowly" (Indie Alternative Punk aus Bremen). Los geht's um 19 Uhr - der Eintritt ist frei.

Sonntag, 15. Juli: Speichermarkt

Kunst und Kultur am Speicher XI: Am Sonntag bietet der Speichermarkt eine Flaniermeile mit Bühnenprogramm, Gastronomie und rund 130 Ausstellern für Schmuck, Keramik, Seifen, Mode und vieles mehr. Der Markt öffnet von 11 bis 17 Uhr.

Sonntag, 15. Juli: Finale der Fußball-WM

Auch ohne Deutschland lohnt das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft immer einen Besuch beim Public Viewing! Hier finden Sie alle Orte in Bremen und der Region, an denen das möglich ist.

An allen Tagen: Ausstellung - Kontakt mit einem Asteroiden

Am Montag wurde die neue, wissenschaftliche Ausstellung in der Unteren Rathaushalle eröffnet. Sie erklärt, wie in Bremen entwickelte Raumfahrttechnik voraussichtlich am 3. Oktober auf dem Asteroiden "Ryugu" landen soll, um ihn zu erforschen. Außerdem geht es um die Bedeutung von Asteroiden als Urmaterie des Sonnensystems und ihre Rolle als Gefahr für die Erde. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 16 Uhr und sonntags von 10.30 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr darüber lesen Sie in unserem Artikel.