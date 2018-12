Jan Plewka, Frontmann der Hamburger Band "Selig", zollt seinem Idol Rio Reiser Tribut. (FR)

1996 starb Rio Reiser, Sänger der legendären Band "Ton Steine Scherben" und selbsternannter "König von Deutschland". "Selig"-Frontmann Jan Plewka bringt ihn und seine Musik zurück auf die Bühne. Der Schleswig-Holsteiner singt nicht nur die Songs seines Idols, sondern spielt ihn auch im bundesweit beliebten Musiktheaterstück. In Bremen tritt er damit im Schlachthof auf. Um 20 Uhr geht's los.

Der bayerische Stand-Up-Comedian kommt nach Bremen. Mit seinem aktuellen Programm "Lucky Punch. Die Todes-Wuchtl schlägt zurück" macht er Halt im Pier 2. Einlass ist um 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.

1995 in Boston gegründet siedelten die Musiker von "Jaya the Cat" 2003 nach Amsterdam über. Nach einigen personellen Wechseln ist die Besetzung um einige niederländische Mitglieder ergänzt. Ihre Mischung aus Ska, Punkrock und Raggae haben sie schon vielfach auf die Bühne gebracht und kommen wieder nach Bremen. Um 19.30 Uhr spielt "Jaya the Cat" im Lagerhaus.

Fans der elektrischen Zigarette haben an diesem Wochenende einen Wallfahrtsort: die erste Vape-Convention im Norden. Hersteller und Händler präsentieren ihre Produkte rund ums Dampfen in der Halle 4 der ÖVB-Arena. Ein Tattoobereich soll das Angebot abrunden. Die Messe ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 uhr.

Wie immer am dritten Advent lockt Fischerhude tausende Besucher aus den umliegenden Dörfern und Gemeinden zum Weihnachtsmarkt an der Landstraße 22. Die Veranstalter versprechen winterlichen Budenzauber mit Adventsschmuck, Handwerk und Geschenkideen. Rund 80 Aussteller sind im Dorfkern dabei. Die kleinen Gäste können Karussell fahren und dem Weihnachtsmann ihre Wünsche verraten.

