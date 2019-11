14. November: Der kleine Rabe Socke in Delmenhorst

In der Delmenhorster Markthalle wird das Puppenspiel „Der kleine Rabe Socke und seine Freunde“ aufgeführt. Welt der Puppen präsentiert ein rund 45-minütiges Puppenspiel, bei dem der Protagonist, der freche Rabe Socke, Abenteuer erlebt und Herausforderungen bewältigen muss. Tickets gibt es für acht Euro nur ander Tageskasse. Beginn ist um 16:30 Uhr.

Markthalle Delmenhorst, Rathausplatz 2, 27749 Delmenhorst

14. November: Chris de Burgh & Band

Chris de Burgh ist mit seiner vierköpfigen Band zu Gast in Bremen. Der irische Sänger und Komponist spielt rund zwei Stunden Titel aus seinen zwei Alben "Moonfleet & Other Stories" und "Into The Light". Dazu zählt auch sein Welthit "Lady in Red". Einige Titel aus anderen Alben wird er jedoch auch spielen. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim.

Metropol Theater Bremen, Richtweg 7 - 13, 28195 Bremen

15. - 17. November: Christmas & More-Messe

Am Wochenende wird die Halle 6 der Messe Bremen wieder in ein festliches Weihnachtsgewand getaucht. Auf 4.800 Quadratmetern präsentieren mehr als 100 Aussteller Adventsdekorationen und Geschenke. Im Sortiment sind unter anderem Adventsfloristik und Baumschmuck sowie Mode und Schmuck. Zusätzlich findet in Halle 7 der Bottle Markt statt. Über 100 Importeure, Händler, Abfüller und Brennereien stellen Rum und seltene Whiskys vor.

Messe Bremen - Halle 6, Hollerallee 99, 28215 Bremen

15. November: Zaubershow am Leibnitzplatz

Seit rund zwei Jahren machen sich Siegfried und Joy mit Zauberei und Comedy einen Namen. Mit ihrem Debütprogramm sind sie nun ein letztes Mal auf Tour und legen dabei auch einen Stopp in Bremen ein. Rund 90 Minuten dauert das Programm, um 20 Uhr geht es los. Tickets sind noch bei der Shakespeare Company erhältlich.

Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26, 28199 Bremen

15. November: Schandmaul in der Aladin-Music-Hall

Am Freitag legt die Mittelalter-Folk/Rock-Band einen Tour-Halt in Bremen ein. Es ist neben Hamburg am 27. November der einzige Stopp im Norden. Die sechsköpfige Band ist mit ihrem neuen Album „Artus“ unterwegs. Mit auf der Bühne steht unter anderem Saskia Forket, die seit dieser Tour Violinistin Anna Katharina Känzler ersetzt. Vorband ist die Gruppe Vroudenspil. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim.

Aladin Music Hall, Hannoversche Str. 11, 28309 Bremen

16. November: Die Zauberflöte in Ritterhude

In Ritterhude wird die Kinderoper „Die Zauberflöte“ aufgeführt. In Kombination mit Mozarts Musik wird die Zauberei-Welt mit Prinzessinnen und Zauberern dargestellt. Darsteller des Wiener Operettenensembles bereiten das Schauspiel kindgerecht auf. Beginn ist um 17 Uhr. Tickets gibt es bei Reservix.

Hamme Forum-Hammesaal, Riesstraße 11, 27721 Ritterhude

17. November: A-Capella-Herbstkonzert

Am Sonntag treten die A-Capella-Chöre „Swing Affair“ und „Popchor'n“ im Ratssaal auf. Der Osterholzer und Hamberger Chor veranstalten dort ein Herbstkonzert. Der Eintritt ist frei. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Ratssaal Osterholz-Scharmbeck, Rathausstraße 1, Osterholz-Scharmbeck