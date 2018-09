Sorgt für stimmungsvolle Momente im Spätsommer: Die Veranstaltung Musik und Licht am Hollersee. (Frank Thomas Koch)

14. September: Tag der offenen Tür im Blaumeier Atelier

Einen Blick hinter die Kulissen gewährt das Blaumeier Atelier an seinem Tag der offenen Tür. Angeboten wird Maskentheater, Theatertraining oder auch ein Tiefdruck-Workshop im Malatelier. Bei Kaffee und frischen Waffeln kann zudem mit den Akteuren des Ateliers ein Schnack gehalten werden. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist von 14 bis 19 Uhr. Weitere Infos hier.

Ab 15. September: Hanselife

Am 15. September startet in den Messehallen die Hanselife. Neun Tage lang können die Besucher in allen Hallen und auf dem Freigelände Produkte von rund 800 Anbietern testen und kaufen. Mit dabei sind unter anderem Neuheiten aus den Bereichen Haushalt, Küche, Garten oder Mode. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm. So gibt es unter anderem verschiedene Vorführungen aus den Bereichen Tanz- oder Sport. Am 20. September sind Ex-Bachelor Paul Janke und der als "Mallorca-Jens" bekannt gewordene Auswanderer Jens Büchner zu Gast.

Neben der Hanselife werden weitere Sonderveranstaltungen angeboten: Am ersten Messe-Wochenende finden die Hochzeitsmesse "Trauzeit" sowie die Bremer Landesgrillmeisterschaften statt. Mehr Infos gibt es hier.

Ab 15. September: Maritime Woche

Für noch mehr maritime Stimmung in Bremen sorgt ab Samstag die maritime Woche. Zum Auftakt singen Shanty-Chöre in der Lloyd-Passage. Das Festwochenende mit Lampionfahrt, Schiffsparade und Höhenfeuerwerk findet vom 21. bis 22. September statt.

14.-16. September Bremerhavener Weinfest

Mit einem bunten Musik und Unterhaltungsprogramm laden die Veranstalter des Bremerhavener Weinfestes an diesem Wochenende auf den historischen Marktplatz der Stadt, dem Theodor-Heuss-Platz. Neben dem Unterhaltungsprogramm geht es natürlich vor allem um Wein und kulinarisches. Viele Stände laden zum Probieren ein. Zudem sind am Sonntag die anliegenden Geschäfte geöffnet. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten und dem Rahmenprogramm gibt es hier.

16. September: Musik und Licht am Hollersee

Stimmungsvoll wird es Sonntag im Bürgerpark, wenn hunderte Bremer mit Campingstühlen und Picknickdecken zwischen einem Meer aus Fackeln sitzen und am Hollersee den Klängen des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte lauschen. Zum Abschluss der Veranstaltung wird gemeinsam "Der Mond ist aufgegangen" gesungen. Wer vor Ort eine Fackel kauft, unterstützt damit den Bürgerpark. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

16. September: 3. AOK Vorbereitungslauf

Im Oktober steigt in Bremen der Marathon: Läufer aus ganz Deutschland kommen dann zusammen. Wer für den Marathon trainiert oder sich gerade langsam an das Thema "Laufen" herantastet, kann beim 3. AOK-Vorbereitungslauf zusammenkommen und gemeinsam trainieren. Beim dritten und letzten Vorbereitungslauf geht es rund um den Werdersee. Start ist um 8 Uhr am DLRG Schulungsheim. Die Läufer werden unterwegs mit Getränken und Obst versorgt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich hier unverbindlich anmelden.

16. September: ADFC Hochstraßentour

Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche lädt der ADFC am Sonntag zu einer Fahrradtour quer durch die Stadt. Die Tour führt auch auf die Hochstraßen und Autobahnen der Stadt, die sonst dem motorisierten Verkehr vorbehalten sind. Die Tour startet um 10.30 Uhr am Ludwig-Franzius-Platz im Europahafen. Ziel ist der für den Autoverkehr gesperrte Wall, wo es ein Angebot an Infoständen sowie jede Menge Angebote an Bioessen gibt. Infos und die Streckenführung der Tour finden Sie hier.