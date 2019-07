Der Samstag auf der Bürgerweide wird bunt: Bremen Olé steigt. (Christina Kuhaupt)

18. - 21. Juli: Deichbrand-Festival

Cro, Fettes Brot, Thirty Seconds to Mars oder The Kooks - das Line-up des Deichbrand-Festivals ist auch in diesem Jahr vielfältig. Bis Sonntag treten am Seeflughafen bei Cuxhaven mehr als 100 Künstler aus den unterschiedlichsten Genres auf. Die Veranstalter des Rockfestivals rechnen mit 55.000 Besuchern. Tagestickets (89 Euro) sowie Kombitickets (149 Euro) sind noch verfügbar.

Seeflughafen Cuxhaven, Walter-Carstens-Straße 1, 27639 Wurster Nordseeküste

19. - 21. Juli: Stadtfest Osterholz-Scharmbeck

Musik auf zwei Bühnen, Shows und Verkaufsstände gibt es von Freitag bis einschließlich Sonntag beim Stadtfest Osterholz-Scharmbeck. Neben lokalen Bands bewerben sich inzwischen ebenso Künstler aus dem Ausland - am Sonntag wird um 14 Uhr ein Musiker aus Großbritannien auftreten: der mehrfach ausgezeichnete Elvis-Tribute-Künstler Gordon Davis. Der Sonntag soll vor allem Familien ansprechen: Dann sind die Dance Kids und Teens vom Gymnasium auf der Bühne und es gibt Entenangeln und Dosenwerfen. Das Programm und ein Interview mit dem Veranstalter finden Sie hier.

20. Juli: Bremen Olé

Für Schlagerfans wird der Samstag in Bremen ein Fest: Die Schagerparty Bremen Olé steigt auf der Bürgerweide und verspricht pures Mallorca-Ballermann-Feeling. Auf der Bühne stehen Mia Julia, Michael Wendler, Oli P., Die Atzen, Lorenz Büffel und viele mehr. (Das vollständige Line-Up zeigt diese Fotostrecke.) Das Open-Air-Festival startet um 13 Uhr. Einlass ist ab 12 Uhr. Tickets sind ab 26,90 Euro erhältlich.

Bürgerweide, 28195 Bremen

20. Juli: "AG Weser"-Show am Lankenauer Höft

Anhand von Zeitzeugen, Bildern und Musik erzählt eine neue Show im Golden City die Geschichte der früheren Bremer Großwerft AG Weser. Für die Darbietung wurden alte Fotokisten gesichtet und frühere Werftarbeitern befragt. Aus ihrer Sicht wird das Stück erzählt. Premiere ist am Samstag um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, mit Ermäßigung acht.

Zum Lankenauer Höft 8, 28197 Bremen

20. Juli: Mit dem "Deka-Dance-Dampfer" Richtung Bremerhaven

Tanzen mitten auf der Weser? Das ist am Samstag möglich, wenn die "MS Koi" um 20 Uhr zu einer "Party-Mini-Kreuzfahrt" ablegt. Boarding ist ab 19 Uhr am Anleger des GOP möglich, 600 Partygäste können an Bord. Während der Fahrt in Richtung Bremerhaven legen die DJs Jan Helmerding, Percy und Tobias Meisner auf. Gegen Mitternacht wird der "Deka-Dance-Dampfer" dann in Bremen-Mitte zurückerwartet. Anschließend kann im "La Viva" weiter gefeiert werden. Tickets sind für 28 Euro im Vorverkauf erhältlich sowie mit etwas Glück an der Abendkasse.

Anleger GOP/ Chili Club/ Steigenberger Hotel Bremen, 28195 Bremen

21. Juli: Zieleinlauf der "20 Nations Rallye"

Insgesamt 16 Tage sind die Teilnehmer der "20 Nations Rallye" im Auto unterwegs, bereisen dabei 20 europäische Länder und legen 7.500 Kilometer zurück. Das Besondere: Die Fahrer müssen die Strecke ohne Autobahnen und Navigationssystem bewältigen, haben aber ein sogenanntes Roadbook zur Hand, an dem sie sich orientieren können. Während der Rallye sind bestimmte Aufgaben zu lösen, für deren richtige Beantwortung es Punkte gibt. Am Sonntag werden die Teilnehmer im Schuppen eins zwischen 10 und 16 Uhr zurückerwartet. Dann wird auch das Team mit den meisten Punkten zum Sieger gekürt.

Schuppen Eins, Konsul-Smidt-Straße 26, 28217 Bremen