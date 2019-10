18. Oktober: Eröffnung des Bremer Freimarktes

Max Prosa kommt für ein Konzert nach Bremen. (fr)

Für viele Menschen ist der Freimarkt der Höhepunkt des Jahres. Am Freitag startet Bremens fünfte Jahreszeit und bringt in diesem Jahr allerlei Neues, beispielsweise den "Rock & Roller Coaster", der nach eigenen Angaben größten mobilen Achterbahn mit Einzelwagen Deutschlands. Offiziell eröffnet wird das Volksfest abends durch Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt. Besucher können aber schon ab 13 Uhr auf das Gelände. Das große Feuerwerk zur Eröffnung beginnt um 21.45 Uhr.

Bürgerweide, 28195 Bremen

18. bis 20. Oktober: Bremer Klezmerfest

Das Bürgerhaus Weserterrassen lädt an diesem Wochenende zum 13. Bremer Klezmerfest. Am Freitag steht die Hamburger Band Mischpoke auf der Bühne, Samstag spielt die Max Klezmer Band und zum Abschluss am Sonntag sind Klezgoyim mit dabei. Infos zum Programm und Tickets gibt es auf der Website des Bürgerhauses.

Osterdeich 70b, 28205 Bremen

18. Oktober: Max Prosa im Kito

Der Berliner Singer-Songwriter und Lyriker Max Prosa gastiert um 20 Uhr im Kito. Der Name ist Programm, heißt es in der Ankündigung. Demnach schreibt Max Prosa "stimmungsgeladen und intensiv, pur und unverfälscht" über Erfahrungen, Sehnsüchte und Widersprüche. Der Eintritt kostet 17 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Abendkasse.

Alte Hafenstraße 30, 28757 Bremen

18. Oktober: Versengold im Aladin

Die Bremer Folk-Rockband hat in diesem Jahr bereits einen großen Charterfolg gelandet. Ihr aktuelles Album "Nordlicht" schaffte es auf Platz vier der deutschen Albumcharts. Anderswo füllen sie mit ihrer Musik große Konzerthallen, in Bremen präsentieren sie ihre Live-Qualitäten im Aladin. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Hannoversche Straße 11, 28309 Bremen

19. Oktober: Eröffnung der Ausstellung "Ikonen"

Die Kunsthalle Bremen feiert am Samstag eine ganz besondere Premiere. Für die Ausstellung "Ikonen" werden erstmals alle Räume des Hauses mit einer großen Ausstellung bespielt. Je Raum wird nur ein Meisterwerk präsentiert, darunter berühmte Werke wie „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ von Caspar David Friedrich oder "Selbstportrait mit grauem Filzhut“ von Vincent van Gogh.

Am Wall 207, 28195 Bremen

Mehr zum Thema „Nordlicht" auf Platz vier Bremer Band Versengold in den deutschen Albumcharts Freude bei der Bremer Folk-Rockband Versengold: Ihr neues Album „Nordlicht“ ist auf Platz vier der ... mehr »

20. Oktober: Tausendschön-Markt

Mehr als 150 Aussteller präsentieren am Sonntag ihr Kunsthandwerk und allerhand Kuriositäten auf dem Tausendschön-Markt in der Überseestadt. Ausgestellt werden unter anderem Arbeiten aus den Bereichen Keramik, Wohn- und Gartenaccessoires oder Filzarbeiten sowie Mode, Taschen, Baby- und Kinderbekleidung. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Großmarkt Bremen, Kundenparkhalle, Am Waller Freihafen 1, 28217 Bremen

20. Oktober: Piratini-Markt im Weserpark

Spielzeug, Kleidung, Laufräder und vieles mehr rund ums Kind bietet der Second-Hand-Flohmarkt Piratini am 20. Oktober im Weserpark. Hier kann im Zeitraum von 10 bis 14.30 Uhr gestöbert werden, und das eine oder andere Schnäppchen lässt sich sicherlich auch erstehen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt drei Euro, Kinder zahlen nichts.