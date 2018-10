Spielt am Freitag ein Konzert in Bremen: Die Hamburger Indiepop-Band Tonbandgerät. (fr)

19. Oktober: Eröffnung des Freimarkts

Vom 19. Oktober bis zum 4. November steht Bremen wieder ganz im Zeichen des Freimarkts. Am Freitag, 19. Oktober startet das bunte Vergnügen mit der Eröffnung des kleinen Freimarkts um 16 Uhr. Um 18 Uhr sticht Bürgerschaftspräsident Weber das Fass im Bayernzelt an. Für Besucher ist der Freimarkt bereits ab 16 Uhr geöffnet. Für 21.45 Uhr steht das große Höhenfeuerwerk auf dem Plan. Welche Partys Sie auf dem Freimarkt nicht verpassen dürfen, erfahren Sie hier. Wissenswerte Infos rund um den Freimarkt gibt es hier.

19. Oktober: Tonbandgerät im Schlachthof

Wer dem Freimarkt nichts abgewinnen kann, der kann am Freitag, 19. Oktober, ein Konzert der deutschen Indiepop-Band Tonbandgerät besuchen. Die von den Geschwistern Isa und Sophia Poppensieker gegründete Band steht ab 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof auf der Bühne. Mehr Infos zum Konzert und zum Karten-Vorverkauf gibt es hier.

20. Oktober: Tag der offenen Tür - Pusdorf Studios

In Woltmershausen sind in den vergangenen Monaten die Pusdorf-Studios entstanden, in denen die Produktionsfirma Sendefähig die Sendung "Rabiat" für die ARD oder die Beiträge für das Y-Kollektiv auf Youtube produziert. Am Samstag, 20. Oktober, laden die Macher zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 22 Uhr gibt es Programm, unter anderem eine Kinderhüpfburg. Ab 22 Uhr steigt eine Party. Zu finden sind die Pusdorf Studios in der Ladestraße 14.

20. Oktober: Eröffnung Projektionsfestival Lux

Vier Wochen lang veranstaltet die Arbeitnehmerkammer Bremen ab dem 20. Oktober, das Projektionsfestival „Lux“ und präsentiert Medienkunst an verschiedenen Orten in Bremen-Nord. Eröffnet wird das Festival am Samstag, um 20 Uhr im Vegesacker Geschichtenhaus. Dort wird dann auch die Ausstellung „Videonale on Tour“ eröffnet. Weitere Informationen zum Programm des Festivals finden Sie hier.

Mehr zum Thema Von Menschen und Maschinen Projektionsfestival „Lux“ präsentiert Medienkunst Bremen-Nord wird für ab 20. Oktober für vier Wochen zum Zentrum der Medienkunst. Im Fokus der ... mehr »

21. Oktober: Maritimer Flohmarkt in Vegesack

Es hat sich schon wieder einiges an maritimen Gerätschaften im Speicher des „Kutter-und Museumshavenvereins Vegesack“ angesammelt. Deshalb wird auch der Verein selbst einige Tische bei seinem maritimen Flohmarkt am Sonntag, 21. Oktober, im Kulturbahnhof Vegesack bestücken können. Darüber hinaus wird es viele weitere Verkäufer geben. Geöffnet ist von 8-16 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro.

21. Oktober: Kurt Krömer in der Glocke

Mit seinem Programm "Stresssituation" ist Kurt Krömer am Sonntag in der Glocke zu Gast. Der Komiker, der sich 2015 aus dem Fernsehen verabschiedet hat, ist auch als Schauspieler im Theater aktiv. Restkarten für die Veranstaltung sind ab 26,50 Euro erhältlich. Mehr Infos zu der Veranstaltung finden Sie hier.