Das Weihnachtsspecial der Poetry Slammer wird seit 2013 ausgetragen. (Matthias Nau)

20. Dezember: Poetry-Slam im Schlachthof

Es wird kreativ am Freitag in der Kesselhalle des Schlachthofs: Poetry Slammer kommen zur Abschlussveranstaltung des Slammer Filets zusammen. Das Weihnachtsspecial findet bereits seit 2013 statt. Die Zuschauer dürfen sich auf den bremisch-niedersächsischen Landesmeister von 2018 William Laing, die Finalistin der deutschsprachigen Meisterschaften 2019 Jessy James LaFleur sowie auf Sven Hensel aus Nordrhein-Westfalen und die Schnellsprecherin Annika Blanke freuen. Tickets kosten 8,50 Euro. Es gibt sie direkt im Schlachthof, online oder an der Abendkasse. Beginn ist ab 18 Uhr.

Kesselhaus im Schlachthof, Findorffstraße 51, 28215 Bremen

20. Dezember: Mickie Krause im Aladin

Gemeinsam mit seiner Band tritt Mickie Krause am Freitag im Aladin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Tickets kosten 29 Euro. Im Anschluss an den Gig steigt ab 22 Uhr die Aftershow-Party. Gefeiert wird mit Mallorca- und Schlagerhits. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse, Konzertbesucher können bleiben und zahlen nichts extra.

Aladin Music Hall, Hannoversche Straße 11, 28309 Bremen

20. Dezember: Thees Uhlmann im Pier 2

Als „Deutschlands Bruce Springsteen“ startete Thees Uhlmann vor acht Jahren eine erfolgreiche Solokarriere. Große melodische Rocksongs bietet jetzt auch sein Comeback. Das ist am Freitag im Pier 2 zu sehen und zu hören. Die Karten kosten 41,75 Euro. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher.

21. Dezember: Lotto Masters in der ÖVB-Arena

Der TuS Schwachhausen ist Titelverteidiger beim Hallen-Masters in Bremen – und will auch an diesem Jahr, am Samstag, wieder den Titel in der ÖVB-Arena holen. Während des Turniers werden auch die Gewinner der Amateurfußballer-Wahl gekürt. Mehr über die Kandidaten erfahren Sie hier. Tickets für den Nachmittag kosten sieben, ermäßigt vier Euro. Gespielt wid ab 13 Uhr.

ÖVB-Arena, Findorffstraße 101, Bremen 28215

22. Dezember: Night of the Proms in der ÖVB-Arena

Pop trifft aus Klassik: Bei der Night of the Proms treten Musikstars mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra auf. Alan Parsons, Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience, Eric Bazilian & Rob Hyman of The Hooters, Leslie Clio, „Mister Music“ John Miles und die kanadische Sopranistin Natalie Choquette präsentieren ihre Hits. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der ÖVB-Arena. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet, sie kosten ab 34,55 Euro.

ÖVB-Arena, Findorffstraße 101, Bremen 28215

22. Dezember: Weihnachtssingen am Panzenberg

Stimmungsvoll wird es am Sonntag im Stadion am Panzenberg. Bis zu 5000 Menschen werden bei der zweiten Auflage des Weihnachtssingens erwartet. Neben Posaunen- und Kirchenchor ist auch ein Kinderchor zu Gast, zudem wird eine Projektion auf dem Stadionrasen die weihnachtliche Atmosphäre unterstreichen. Tickets gibt es ab einem Euro. Beginn ist um 18 Uhr.

Stadion am Panzenberg, Landwehrstraße 6, 28217 Bremen