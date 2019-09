Gehört fest zum Inventar der maritimen Woche: die Lampionfahrt auf der Weser. (Christina Kuhaupt)

20. September: Lampionfahrt auf der Weser

Die maritime Woche in Bremen nähert sich ihrem Ende. Doch bevor sie mit der Ausfahrt der Sportboote am Sonntag endet, steht am Freitag noch die traditionelle Lampionfahrt an. Rund 100 beleuchtete Schiffe beginnen um 19 Uhr ihre Tour vom Martini-Anleger zum Weserstadion.

21. September: Tag der offenen Tür bei Vilsa

Wie entsteht eigentlich Mineralwasser? Diese und weitere Fragen werden beim Tag der offenen Tür vom Getränkeproduzenten Vilsa am Samstag in Bruchhausen-Vilsen an mehreren Ständen von 10 bis 16 Uhr beantwortet. Für die jungen Besucher gibt es unter anderem Mitmachaktionen und Bastelecken, für die großen gibt es einen Showtruck mit Musik und eine Verlosung, bei der man handsignierte Werder-Trikots gewinnen kann. Sämtliche Vilsa-Getränke sind an dem Tag kostenlos.

Alte Drift 1, 27305 Bruchhausen-Vilsen

21. September: Kulturfest in Achim

Mit einem großen Fest will das Kulturnetz Achim nicht nur Brücken zwischen den Kulturen bauen, sondern auch Brücken für Menschen, die sich mit Kultur beschäftigen. Im Kulturhaus Kasch gibt es ab 11 Uhr neben einer Ausstellung zum Thema Upcycling auch eine Kleider- und Medientauschparty, ein Pub Quiz und ein Trommelworkshop (Teilnahmegebühr: 5 Euro). Um 21 Uhr beginnt dann die Schlagerparty, für die der Eintritt 7 Euro beträgt. Das komplette Programm gibt es hier.

Bergstraße 2, 28832 Achim

21. und 22. September: Tierheimfest in Brinkum

40 Hunde, 80 Katzen und fünf Kleintiere sind momentan im Tierheim Arche Noah in Brinkum zu Hause. Am Wochenende gewähren die Mitarbeiter nun beim Tierheimfest Einblicke in ihre Arbeit. Dazu werden die Mitarbeiter auch einige der Schützlinge vorstellen. An Informations-, Verkaufs- und Flohmarktständen können die Besucher stöbern. Eine Tätowiererin wird wie schon im Vorjahr vor Ort sein und tierische Motive unter die Haut stechen. Für die Kinder gibt es zudem eine Hüpfburg und die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Geöffnet ist das Tierheim an diesem Wochenende jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Rodendamm 10, 28816 Stuhr

22. September: Venuslauf im Bürgerpark

Bereits zum 19. Mal startet am Sonntag der Venuslauf der Bremer Krebsgesellschaft im Bremer Bürgerpark. Nach dem Startschuss am Marcusbrunnen um 10 Uhr können Interessierte auch ohne Voranmeldung zu Fuß Kilometer abspulen - und das für einen guten Zweck. Jeder zurückgelegte Kilometer wird von Unternehmen in eine Spende umgewandelt. Der Erlös geht an Sport- und Bewegungsangebote für krebskranke Menschen. Zur Auswahl stehen vier Strecken zwischen einem und zehn Kilometern.

Marcusbrunnen, 28209 Bremen

22. September: Thai-Street-Food-Festival in der Überseestadt

Ob Fisch, Fleisch, vegetarisch oder einfach nur eine Nudelsuppe - beim ersten Thai-Street-Food-Festival in der Bremer Überseestadt gibt es am Sonntag jede Menge zu probieren. Von 12 bis 19 Uhr bieten mehrere Stände im Schuppen 2 zahlreiche Köstlichkeiten aus der fernöstlichen Küche an. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Hoerneckestraße 23, 28217 Bremen