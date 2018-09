Die große Lampionfahrt auf der Weser ist jedes Jahr einer der Höhepunkte der Maritimen Woche in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Freitag, 21. bis Sonntag, 23. September: Festwochenende der Maritimen Woche

Die Maritime Woche findet bereits seit dem 15. September an der Weser statt. Am kommenden Wochenende erreicht sie ihren Höhepunkt: Am Freitagabend (21.9.) findet ab 19.30 Uhr die traditionelle Lampionfahrt auf der Weser statt. Dabei werden zahlreiche Sportschiffe erleuchtet den Fluss hinunterfahren. Anschließend gibt es um 21 Uhr ein großes Feuerwerk. Am Samstag geht es dann um 10 Uhr weiter mit einer Forschungsmeile, auf der sich renomierte Einrichtungen wie das Alfred-Wegener-Institut präsentieren, und einem maritimen Markt. Die große Schiffsparade findet um 17 Uhr statt. Am Sonntag folgt dann das letzte Highlight: der Schlachte-Drachenboot-Cup ab 10 Uhr. Mehr erfahren Sie hier.

Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. September: 4. Filmfest Bremen

Das Filmfest Bremen findet in den Bremer Programmkinos und anderen Orten in der Innenstadt statt - die Auftaktveranstaltung läuft im Theater Bremen. Ab 19 Uhr gibt es dort die offizielle Eröffnung mit einem Kurzfilmwettbewerb und anschließender Party. In den folgenden Tagen werden internationale Filme an Schauplätzen wie der Schauburg, dem City 46, Atlantis oder der Lila Eule gezeigt. Alles zum Programm lesen Sie hier oder in unserem Artikel.

Freitag, 21. September: Slammer Filet

Am Freitag findet das jährliche Gastspiel des Slammer Filets in der Golden City Hafenbar statt. Da diese umgezogen ist, findet der Poetry Slam im maritimen Flair des Lankenauer Höfts statt. Stargastes des Abends ist Rita Apel, unter anderem bekannt durch ihr Kindergedicht über Mikroplastik. Der Eintritt kostet 7 Euro, 10 Euro bei Nordwestticket. Mehr dazu hier.