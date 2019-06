Ferris MC legt in der Lila Eule auf. (SVEN SINDT)

21. Juni: Tim Fischer in der Music Hall Worpswede

Tim Fischer und sein Pianist Thomas Dörschel sind nach vielen Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne zu erleben und erlauben sich eine musikalische Rolle rückwärts. Aus ihren Programmen "Na so was", "Lieder eines armen Mädchens" (Friedrich Hollaender), "Walzerdelirium" und anderen fischen sie die schönsten Chanson-Perlen und präsentieren diese am Freitag in der Music Hall in Worpswede.

Findorffstraße 21, 27726 Worpswede

21.-23. Juni: Hurricane-Festival in Scheeßel

Foo Fighters, The Cure oder Tame Impala: Beim diesjährigen Hurricane-Festival in Scheeßel stehen große aber auch weniger bekannte Künstler auf der Bühne. Eines ist klar. Drei Tage Spaß mit jeder Menge Abwechslung sind garantiert. Tickets, auch Tagestickets sind noch erhältlich. Und wer nicht dabei sein kann, wird über unseren Liveblog informiert. Alle Informationen dazu finden Sie unter weser-kurier.de/hurricane.

22. Juni: Festival der Kulturen im Focke-Museum

Das Focke-Museum lädt am Samstag zum Festival der Kulturen. Von 13 bis 22 Uhr gibt es Livemusik auf zwei Open-Air-Bühnen. Mit dabei sind Bands wie Kareyce Fotso, Gazino Neukölln und Tiliboo Afrobeat. Zum Programm gehören außerdem Salsa, afrikanische Maskentänze, indische Tänze, traditionelle vietnamesische Musik, Shantys, Capoeira im Garten, Tanzperformances von den Young Artists des steptext dance projects, Generationentänze aus Kroatien und Indien und ein Erzählfahrrad. Kinder können sich auf einer Hüpfburg vergnügen oder ein Polizeiauto erkunden. Der Eintritt ist frei.

Schwachhauser Heerstraße 240, 28213 Bremen

22. Juni: Roof Night in der Kantine 5

Wo lässt es sich an einem lauen Sommerabend am besten feiern? Über den Dächern der Stadt natürlich. Am Samstag ist das wieder bei der Roof Night in der Kantine 5 werden aktuelle Hits, Tanzklassiker und Musik der 90er-Jahre aufgelegt. Los geht's um 22.22 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.

An der Weide 50 A, 28195 Bremen

22. Juni: Ferris MC in der Lila Eule

Ob Hip-Hopper, Chartstürmer, Schauspieler oder DJ: Ferris MC hat sein künstlerisches Talent schon von vielen Seiten gezeigt. Am Samstag legt er elektronische Beats in der Lila Eule auf.

Bernhardstraße 10, 28203 Bremen

22.-23. Juni: Keramikmarkt

Keramiker aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien stellen an diesem Wochenende ihre Arbeiten auf dem Keramikmarkt vor. Aber es wird nicht nur ausgestellt: Ob Geschirr oder dekorative Einzelstücke - viele Stücke können auch erworben werden. Für Kinder werden Töpferkurse angeboten.

Am Wall 207, 28195 Bremen (auf der Wiese gegenüber der Kunsthalle)