Der Weihnachtsmarkt in Bremen startet am Montag. (Frank Thomas Koch)

22. November: Einstürzende Neubauten im Metropol Theater

Bereits seit Anfang der 80er-Jahre schaffen es die Einstürzenden Neubauten mit ihrer experimentellen Musik ihre Zuhörer einzufangen. Heutzutage sind sie nur noch selten live zu sehen. Seit Anfang 2017 spielen sie unter dem Motto "Greatest Hits" allerdings wieder einige Konzerte. In Bremen sind sie am Donnerstag im Metropol Theater zu Gast.

23. November: Osman Engin

Mit seinen Geschichten aus dem deutsch-türkischen Alltag hat sich der in Bremen lebende Satiriker Osman Engin zu einem der bekanntesten deutsch-türkischen Humoristen entwickelt. Am Freitag liest der Autor neue Geschichten zur Eröffnung der 20. Migrantentage im Kulturzentrum Lagerhaus. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

24. November: Eisfest im Übersee-Museum

Anlässlich der aktuellen Sonderausstellung "Antarctica" lädt das Übersee-Museum am Samstag zum Eisfest. Statt verschiedener Eiskreationen bietet das Fest jede Menge Wissen. Die Besucher können sich an dem Tag über die aktuelle Forschung zum Schutz der Antarktis informieren. So nimmt das Alfred-Wegener-Institut Interessierte per Virtual-Realitiy-Brille mit hinein in eine Pinguinkolonie und zu ihrer Forschungsbasis "Neumayer-Station III". Darüber hinaus werden unter anderem Kurzvorträge, Infostände, Film und Familienworkshops geboten. Ein Kinderprogramm gibt es ebenfalls. Weitere Infos hier.

24. November: Reinhold Beckmann in Delmenhorst

Zusammen mit seinem musikalischen Partner Johannes Wennrich steht Reinhold Beckmann am Samstag auf der Bühne der Divarena in Delmenhorst. Der auch als Fernsehmoderator bekannte gebürtige Twistringer wird an diesem Abend Lieder aus seinem neuen Album "Freispiel" vorstellen. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Infos und Tickets gibt es hier.

24.-25. November: Kunsthandwerkermarkt Worpswede

Am letzten Wochenende findet in Worpswede traditionell der Kunsthandwerkermarkt statt. Die Besucher können sich hier nicht nur verschiedene Handwerkskunst anschauen, sondern mit Blick auf Weihnachten auch Kunst erstehen. Geöffnet ist der Markt, der im Worpseder Rathaus stattfindet, von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos finden Sie hier.

25. November: Kreativmarkt in Walle

Das Waller Kulturhaus Brodelpott lädt für Sonntag erstmals zu einem Kreativmarkt ein. Menschen aus dem Bremer Westen präsentieren kunsthandwerkliche und nützliche Produkte und bieten sie zum Verkauf an. Alles ist selbst gemacht. Getöpfertes, Gefilztes, Mosaikobjekte, Bilder, Adventsgestecke, Schmuck, Seifen, Marmeladen und vieles mehr können an den Ständen gekauft werden. Außerdem gibt es selbst gemachte Kuchen und Torten, Glühwein, Punsch, Kaffee und Tee. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr.

26. November: Weihnachtsmarkt in Bremen und Bremerhaven

Am Montag werden die Lichter angeknipst und der Glühwein heiß gemacht: In Bremen und Bremerhaven starten die Weihnachtsmärkte. In der Hansestadt geht es um 16 Uhr mit der feierlichen Eröffnung im St. Petri Dom los. Anschließend werden die Lichter am Tannenbaum vor der Bremischen Bürgerschaft angeknipst. Um 18 Uhr wird der Schlachte-Zauber mit einem musikalischen Feuerwerk eröffnet. In Bremerhaven eröffnet Bürgermeister Melf Granz um 18 Uhr das Spektakel.

28. November: European Outdoor Film Tour

Die besten Outdoorsport- und Abenteuerfilm auf Kinofilmlänge zusammengeschnitten gibt es am Mittwoch im Pier 2. Von Mountainbike-Action in der Arktis über einen Paragliding-Weltrekordversuch über dem Himalaya bis hin zu der Geschichte von Tom, einem Abenteurer, der mit nur einem Bein den Kilimandscharo besteigen will, ist bei der European Outdoor Film Tour alles dabei. Los geht's um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.