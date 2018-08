Das Reload Festival geht am Donnerstag in Sulingen an den Start. (Jessica Wollstein)

23.-25. August: Reload Festival

Am Donnerstag startet in Sulingen das Reload Festival. Bis einschließlich Samstag gibt es dann auf dem Festivalgelände ein Programm für Fans von Rock, Metal und Punk. Headliner in diesem Jahr ist die bekannte Band Papa Roach. Weitere Höhepunkte sind In Flames oder Kreator. Tagestickets für Freitag und Samstag sind derzeit noch erhältlich. Mehr Infos gibt es hier.

23.-26. August: Bierfest Bremerhaven

Vier Tage lang steht Bremerhaven im Zeichen des Hopfen und Malz: Beim Bierfest können die Besucher mehr als 200 Biere aus der ganzen Welt kosten. Sowohl große, als auch ganz kleine Brauereien sind auf dem Gelände des Fischereihafen Bremerhaven mit dabei. Zudem gibt es Livemusik. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es hier.

25. August: Christopher Street Day

Bunt, lustig und laut: Am Samstag schlängelt sich die Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern durch die Bremer City - und das ist auch mit viel Musik und Tanz verbunden. Um 14.30 Uhr geht's in der Straße Am Wall in Höhe der Stadtbilbiothek los. Ab 17 Uhr findet die Abschlusskundgebung am Gerhard-Marcks-Haus statt, zudem wird es dort ein buntes Kulturprogramm und zahlreiche Infostände geben. Die Abschlussparty steigt ab 22 Uhr im Schlachthof. Der Eintritt beträgt acht Euro und kommt der Finanzierung der Parade im kommenden Jahr zugute. Welche Sperrungen und Umleitungen die Bremer aufgrund der Demonstration erwarten, lesen Sie hier.

24.-26. August: Stuhr Open Air

Auf dem Freigelände des Gut Varrel gibt es ab Freitag jede Menge Programm für Musikfans. An drei Tragen treten beim Stuhr Open Air diverse Rock'n'Roll, Blues, und Popbands auf. Mit dabei sind auch Bands aus Bremen wie Bad Intention und Caldera. Tickets und weitere Infos gibt es hier.

24.-28. August: Brokser Heiratsmarkt

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in der Region. An fünf Tagen wird den Besuchern ein vielseitiges Programm geboten. Von der Junggesellenversteigerung über den großen gemeinsamen Brunch bis hin zu zur Miss Wahl, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. In den Festzelten sorgen unter anderem Auftritte eines Helene-Fischer-Doubles, von DJ Toddy sowie von Ex-Scooter-Mitglied Jay Frog für Stimmung. Alle Infos rund um die Veranstaltung gibt es hier.

Wochenlang wurde der Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt umgestaltet - das Ende der Umbauarbeiten wird nun mit einem großen Fest gefeiert. (fr)

25. August: Wiedereröffnung Lucie-Flechtmann-Platz

Seit 2013 wird auf dem Lucie-Flechtmann-Platz in der Neustadt öffentlich gegärtnert. In diesem Jahr wurde der Platz aufwendig umgestaltet und ist nun noch grüner. Das ist ein Anlass zum Feiern: Um 14.30 Uhr geht es am Samstag los. Bis 18 Uhr gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene sowie Kaffee und Kuchen und Livemusik verschiedener Bands. Am Abend wird ein Abendessen angeboten. Gegen 22 Uhr endet das Spektakel. Mehr Infos gibt es hier.

25. August bis 15. September: Musikfest Bremen

Am Samstag steht die Eröffnung des Musikfest Bremen auf dem Plan. Stars der klassischen Musik kommen vom 25. August bis 15. September nach Bremen und in die Umgebung. Im ganzen Nordwesten wird ein vielfältiges Programm quer durch alle musikalischen Epochen und Genres geboten. Zur Eröffnung gibt es unter dem Motto "Eine große Nachtmusik" diverse Konzerte in der Glocke, im St. Petri Dom oder beispielsweise auch im Innenhof der Nord LB. Eine Übersicht über die diversen Veranstaltungen gibt es hier.

25.-26. August: Reggae Braemin

Liebhaber von Reggae und Weltmusik sollten die dritte Ausgabe des Reggae Braemin Festivals nicht verpassen. Das Event findet in diesem Jahr erstmalig an zwei Tagen statt. Während am Samstag der Schwerpunkt des Programms auf Party und Feiern liegt, werden am Sonntag sanftere Klänge angeschlagen. Auftritte von Singer-Songwritern und Chören stehen im Mittelpunkt. Gefeiert wird übrigens am Werdersee direkt an der DLRG-Station. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos zum Programm gibt es hier.

26. August: 2. AOK Vorbereitungslauf

Im Oktober steigt in Bremen der Marathon: Läufer aus ganz Deutschland kommen dann zusammen. Wer für den Marathon trainiert oder sich gerade langsam an das Thema "Laufen" herantastet, kann beim 2. AOK-Vorbereitungslauf zusammenkommen und gemeinsam trainieren. Start ist um 8 Uhr an der Minigolfanlage im Bürgerpark. Die Läufer werden unterwegs mit Getränken und Obst versorgt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich hier unverbindlich anmelden.