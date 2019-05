Am Samstag haben viele Bremer Museen bis 1 Uhr morgens geöffnet. (Ingo Wagner/ dpa)

23. bis 26. Mai: Seestadtfest in Bremerhaven

Mit Feuerwerk, Live-Kochshows und -Musik sowie jeder Menge Schiffe und Windjammern startet Bremerhaven ins Wochenende. Zum vierten Mal findet dort das Seestadtfest - Landgang Bremerhaven statt. Das Programm zum maritimen Volksfest können Sie hier aufrufen.

24. und 25. Mai: Bremer Craft Beer Tage

Durch Streetfood und die verschiedensten Biersorten können Sie sich bei den Bremer Craft Beer Tagen probieren. Dort bieten Handwerksbrauereien die unterschiedlichsten Sorten zur Verkostung an. Das Starterpaket kostet zehn Euro und beinhaltet neben fünf Euro Eintritt auch fünf Euro Glaspfand. Im Eintritt ist die Teilnahme an einer Deichbier-Verkostung mit drei Probeschlucken inklusive. Die Veranstaltung geht am Freitag von 16 Uhr bis Mitternacht, am Samstag von 14 bis 23 Uhr.

Union Brauerei Bremen, Theodorstraße 12, 28219 Bremen

24. und 25. Mai: Lotto-Pokal Endspiele

Ordentlich mitfiebern können Sie beim Bremer Amateurfußball. Vier Teams werden im Stadion Obervieland um den Einzug in den DFB-Pokal der kommenden Saison kämpfen. Am Freitag spielen die Frauen des ATS Buntentor gegen den TuS Schwachhausen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Herrenteams treten dann am Samstag um 10.30 Uhr gegeneinander an: Der FC Oberneuland trifft auf den Bremer SV. Tickets sind für acht Euro erhältlich, ermäßigt fünf.

Stadion Obervieland, Egon-Kähler-Straße 145, 28279 Bremen

25. Mai: Alle Inklusive Festival

Für die Stuhrer Band "Lenna", die drei Deutschrapper "Faakmarwin" aus Bremen, die inklusive Martinsclub-Band "Club-Rock" und viele weitere Musiker wird die Skate-Anlage im Sportgarten in der Pauliner Marsch am Samstag zur Bühne. Sie treten auf dem Alle Inklusive Festival auf, dass allen offen steht. Zudem gibt es viele Mitmach-Aktionen, eine Tombola, deren Erlöse in Inklusionsprojekte fließen, sportliche Angebote, wie Hood-Training, Klettern oder Blindenfußball. Bei Letzterem können auch Sehende die Erfahrung machen, wie es ist, Tore zu schießen, ohne sie zu sehen. Einen Selbstversuch im Video finden Sie hier. Der Eintritt ist frei. Das Festival läuft von 11 bis 19 Uhr.

Sportgarten Pauliner Marsch, Osterdeich 800, 28205 Bremen

25. Mai: Lange Nacht der Bremer Museen

Nachts ins Museum können Sie am Samstag gehen. Mehr als 20 Häuser und Galerien in Bremen und Bremen-Nord öffnen zur Langen Nacht der Museen unter dem Thema "ÜberLeben". Die Aktion gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren. Die Teilnahme kostet zwölf Euro für Erwachsene, ermäßigt neun Euro. Alle teilnehmenden Museen finden Sie hier und haben von 18 bis 1 Uhr geöffnet.

25. und 26. Mai: Pflanzenmarkt im Rhododendron-Park

Pünktlich zur Hauptblütezeit im Rhododendron-Park gibt es dort einen Frühlings-Pflanzenmarkt mit circa 40 Ausstellern. Erhältlich sind neben Schmuck- und Nutzpflanzen auch zahlreiche Rhododendron-Raritäten, Gräser und Gehölzer. Zudem können sich Interessierte zu Möglichkeiten der Gartengestaltung beraten lassen. Der Markt hat Samstag und Sonntag von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Parkplatz Deliusweg im Rhododendron-Park, 28359 Bremen

25. und 26. Mai: Chilifestival in Weyhe

Weyhe is(s)t am Wochenende scharf: Beim Chilifestival dreht sich alles um die scharfe Schote. Auf dem Kirchweyher Marktplatz können Experimentierfreudige ihre Grenzen ausloten. Für den Fall, dass der Gaumen brennt, sind auch ein Milchwagen zum Durstlöschen sowie jede Menge Brot vor Ort. Geöffnet haben die Stände Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Kirchweyher Marktplatz, 28844 Weyhe

26. Mai: Flohmarkt auf dem Lucie-Flechtmann-Platz

Die Flohmarktsaison auf dem Lucie-Flechtmann-Platz startet am Sonntag. Wer stöbern möchte, schaut ab 11 Uhr vorbei. Alle, die spontan noch Dinge verkaufen wollen, können ihren Stand ab 10 Uhr aufbauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, auch Gebühren gibt es keine. Der Veranstalter freut sich jedoch über "(gerne vegane) Kuchenspenden" für das Garten-Café. Der Flohmarkt findet künftig jeden letzten Sonntag im Monat statt.

Lucie-Flechtmann-Platz, 28199 Bremen