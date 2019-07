Beim Thundercat-Rennen an der Waterfront liefern sich die Fahrer am Wochenende eine spannende Schlacht um den ersten Platz. (Archivbild) (emsn.de/Nils Woratschka)

25. Juli: Open Air Konzert im Haus am Walde

Die Leipziger Band "2ersitz" verbindet Elemente aus Hip-Hop, Singer-Songwriter, Pop und Reggae miteinander. Am Abend tritt sie im Haus am Walde auf. In den Stücken fängt das Sextett Themen seiner Generation ein und verpackt alles in einen "Neo-Hippie-Pop". Los geht das Konzert um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2, 28359 Bremen

26. Juli: Chilli Lounge in der Überseestadt

Zum Start ins Wochenende legt DJ Jan Helmerding am Freitag auf den Terrassen von Chilli Club und Vai Vai auf. Während die Sonne über der Weser so langsam untergeht, können Besucher Musik, Drinks und Speisen genießen. Start ist um 18 Uhr, Ende gegen Mitternacht. Der Eintritt ist frei.

Am Weser-Terminal 8 und 10, 28217 Bremen

26. bis 28. Juli: Leuchtturmfest in Bremerhaven

Maritimer Flohmarkt, Shanty Chöre, Kinderprogramm und Riesenrad: Rund um den Neuen Hafen in Bremerhaven wird ab Freitag einiges geboten. Anlass ist das Leuchtturmfest. Am Sonntag ist zudem "Tag der Seenotretter", bei dem Seenotretter informieren und zu einer Bootfahrt mit der "Heldenluft" laden. Das Leuchtturmfest findet jeweils von 11 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Rund um den Neuen Hafen, H.-H.-Meier-Straße, 27568 Bremerhaven

26. bis 28. Juli: Bovelmarkt an der Bassumer Freudenburg

Für Mittelalter-Fans lohnt sich am Wochenende ein Ausflug nach Bassum. Dort findet der Bovelmarkt statt - mit Armbrustschießen, Schwertkampf und Markttänzen. Das genaue Programm lässt sich hier einsehen. Der Markt wird am Freitagabend durch die Mittelalter-Folk-Rock-Band "Schandmaul" eröffnet. Wenige Karten für das Konzert sind noch für 41,05 Euro an der Abendkasse erhältlich. Tageskarten für den Markt kosten sieben Euro für Erwachsene sowie einen Euro für Kinder. Ein Wochenend-Ticket gibt es für zehn Euro.

Die Freudenburg, Amtsfreiheit 1 a, 27211 Bassum

27. Juli: Bergfest am Werdersee

Die Hälfte der Sommerferien ist um, daher veranstaltet der Kreissportbund Bremen-Stadt im Rahmen seines Ferienprogramms ein Bergfest am Werdersee. Vor Ort soll es Hindernisparcours, Riesenrutsche, Fußball-Minigolf, Kanutoren, Pferde, Fadenspiele und vieles mehr geben. Das Fest beginnt um 15 Uhr auf der Spielwiese am Werdersee in Höhe der DLRG-Station.

Werdersee 1, 28201 Bremen

27. und 28. Juli: Motorbootrennen an der Waterfront

Rennboot-Action gibt es am Wochenende an der Waterfront Bremen zu sehen. Das "ADAC Weser-Ems Motorbootrennen" verspricht spannende Manöver und intensive Zweikämpfe. Als Höhepunkt für die Zuschauer kündigt der Veranstalter den sogenannten Jetty-Start an: Von einem Steg aus werden die Boote per Startampelsignal zur gleichen Zeit ins Rennen geschickt. Den Zeitplan für die einzelnen Rennen können Sie hier aufrufen.

Waterfront Bremen, AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen

Ab ins Wasser

