Hundeprofi Martin Rütter tritt am Wochenende in Bremerhaven auf. (imago images / Stefan Schmidbauer)

27. bis 29. Februar: Mibnight Jazzfestival in Bremen

Drei Tage lang bietet das Mibnight Jazzfestival auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Konzertangebot in der Stadt. Von Bremer Jazzbands über Newcomer aus der Szene bis hin zu nationalen und internationalen Bands ist alles dabei. Die Konzerte finden in der Schwankhalle statt. Die Musikerinitiative Bremen informiert auf ihrer Website über das Programm. Der Festivalpass kostet 30 Euro. Die Preise für die einzelnen Konzerte variieren.

Buntentorsteinweg 112/116, 28201 Bremen

28. Februar: Martin Rütter in Bremerhaven

Martin Rütter versteht sich als "Anwalt der Hunde" und räumt in seinem aktuellen Programm "Freispruch" mit dem Mythos des Problemvierbeiners auf. Denn für Rütter steht fest: Schuld ist nie der Hund. Ein ernstes Thema, das Rütter mit viel Leichtigkeit in ein Comedy-Programm packt. Zu sehen ist der "Hundeprofi" am Freitag in der Bremerhavener Stadthalle. Tickets gibt es ab 37,95 Euro im Vorverkauf.

Wilhelm-Kaisen-Platz 1, 27576 Bremerhaven

28. Februar: Autorinnenlesung mit Jana Hensel im Lagerhaus

Wo stehen wir 30 Jahre nach dem Fall der Mauer? Wie wurden die Ostdeutschen zu denen, die sie heute sind? In "Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland" schreibt Jana Hensel über Politik und Liebe, über Angela Merkel, Robert Enke und Sigmund Jähn, über eigene Erfahrungen und fremde Blicke, über zentrale Fragen der ostdeutschen Gesellschaft. Am Freitag liest die Autorin im Kulturzentrum Lagerhaus aus ihrem Buch. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Schildstraße 12-19, 28203 Bremen

29. Februar: Ben Becker in der Liebfrauenkirche

Der Schauspieler Ben Becker kommt nach Bremen, um erneut seine Solo-Performance „Ich, Judas“ zu zeigen. Becker sucht in seinem Stück nicht nur den ­Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten. Er spielt Judas genau dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben: in einer Kirche. Die Tickets sind im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich und kosten 51 Euro.

Unser-Lieben-Frauen-Kirchhof 27, 28195 Bremen

29. Februar bis 1. März: Flugsimulator-Konferenz am Flughafen

Alles rund um das Thema Flugsimulatoren ist am Wochenende bei der Nordic FS Conference in der Bremenhalle am Flughafen zu erfahren. Die Konferenz richtet sich nicht nur an Fachpublikum, sondern an alle Interessierten. Zu hören sind Fachvorträge und Neuigkeiten aus der Flugsimulator-Szene. Außerdem gibt es unterschiedliche Flugsimulatoren hautnah zu erleben. Tickets kosten vor Ort zehn Euro und gelten an beiden Tagen. Das Programm ist unter www.fskonferenz.de nachzulesen.

Flughafenallee 20, 28199 Bremen

29. Februar: Rockabilly Earthquake im Schlachthof

Bereits zum 20. Mal steigt am Samstag der Rockabilly Earthquake. Auf der Bühne stehen "The Jets" aus Großbritannien sowie die deutschen Bands "The Crystalairs" und Bricats. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro.

Findorffstraße 51, 28215 Bremen

1. März: 2. AOK Winterlauf

Am Sonntag wird es in Bremen sportlich: Ab 10.30 Uhr starten die Läufe im Rahmen der AOK Winterlaufserie durch den Bürgerpark. Gelaufen werden können Distanzen zwischen fünf und 20 Kilometer. Eine Nachmeldung zum Lauf ist auch am Sonntag noch möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.sport-ziel.de.

Bürgerpark, 28209 Bremen

1. März: Bambini-Flohmarkt im Roland-Center

Ob Bücher, Spiele, Fahrräder und Roller, Barbiepuppen oder Kleidung für Groß und Klein für die kommende Frühlings- und Sommersaison, für jeden ist etwas dabei. An rund 150 Verkaufstischen können Eltern, Großeltern und Kinder am Sonntag beim Bambini-Flohmarkt im Roland-Center stöbern und kaufen. Der Eintritt ist frei.

Alter Dorfweg 30-50, 28259 Bremen