27. Dezember: Voice of Germany – Live in Concert

Die beliebte Casting Show "The Voice of Germany" kommt nach Bremen. Die sechs besten Talente der vergangenen Staffel bringen sowohl Songs aus der Sendung als auch eigene Lieder mit. Hierbei wird auf eine intime Wohnzimmeratmosphäre gesetzt, sodass das Publikum die Talente hautnah erleben kann. Die Live-Band aus dem Fernsehen darf natürlich auch nicht fehlen. Neben Gewinner Samuel Rösch und den Finalisten werden auch zwei von den Zuschauern gewählte Wildcard-Gewinner auf der Bühne stehen. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Halle 7 statt.

29. Dezember: Eisheilige Nacht

Die Eisheiligen Nächte gehen 2018 in die zehnte Runde. Die Metal-Band „Subway To Sally“ gehen in neun ausgesuchten Städten auf Tour und bringen die wandlungsfähigen Deutsch-Folkrocker Versengold, die Multikulti-Truppe Russkaja aus Wien mit ihren feurigen Turbopolka-Liedern und die Irish-Speed-Folker Paddy & The Rats aus Ungarn mit. Los geht es um 19 Uhr am Pier 2, die Karten bekommt man ab 39,50 Euro.

30. Dezember: Lotto Masters

Das Hallenfußballtunier ist für die Teilnehmenden Mannschaften Highlight und Jahresabschluss zugleich. Acht Amateur- Mannschafften spielen um den Sieg. Mitmachaktionen für jedes Alter machen das Event in der ÖVB-Arena zu einem Ereignis für die ganze Familie. Die Karten gibt es für sechs Euro an Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket, beim WESER-KURIER, telefonisch unter (0421) 363 636 oder an der Tageskasse. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, VIP-Tickets zu gewinnen.

31. Dezember: Silvesterlauf

Warum nicht schon mal am 31. Dezember mit den Neujahresvorsätzen anfangen? Der Silvesterlauf bietet die perfekte Gelegenheit für alle die, die sich für das neue Jahr vorgenommen haben, mehr Sport zu machen. Aber natürlich kommen auch alle anderen auf ihre Kosten: Die fünf Kilometer Strecke kann auch zwei Mal gelaufen werden, für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Bis zum 20. Dezember ist die Anmeldung zum Lauf noch möglich. Die Startgebühr für den fünf Kilometer Lauf beträgt zwölf Euro, die zehn Kilometer Strecke kostet 14 Euro. Der Silvesterlauf, der 2019 zum zweiten Mal stattfindet, beginnt um 13 Uhr. Weitere Informationen, unter anderem zur Strecke und zur Anmeldung, gibt es hier.