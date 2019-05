Ninia La Grande bei einem Auftritt in Syke. Die Slam-Poetin und Kabarettistin ist am Wochenende im Bremer Norden zu Gast. (Janina Rahn)

3. Mai: Eröffnung Virtual Reality Center Bremen

Am Weserpark öffnet am Freitag eine neue Attraktion. Auf 450 Quadratmetern Spielfläche können Besucher in virtuelle Spielwelten eintauchen oder sich aus einem virtuellen Escape Room befreien. Infos zu den Öffnungszeiten und Anmeldemöglichkeiten gibt es hier.

3. Mai: Ninia La Grande im Kito

Die Kabarettistin und Slam-Poetin Ninia La Grande ist am Freitag im Bremer Norden zu Gast. Ab 20 Uhr präsentiert sie ihr Programm im Kito. Karten sind dafür noch erhältlich und kosten im Vorverkauf 16 Euro.

4./5. Mai: Bremer Ruderregatta auf dem Werdersee

Der Bremer Sport-Club veranstaltet am Wochenende auf dem Werdersee und auf den Wiesen rund um die DLRG Station die 112. Bremer Ruderregatta. Etwa 3.200 Teilnehmer werden an den beiden Tagen erwartet. Außerdem ist ein Rahmenprogramm geplant. Der Eintritt ist frei.

4. Mai: Fahrradmarkt auf der Bürgerweide

Wer auf der Suche nach einem neuen Fahrrad ist, sollte den Fahrradmarkt auf der Bürgerweide nicht verpassen. Am Samstag werden dort im Zeitraum von 10-15 Uhr mehr als 500 gebrauchte Fahrräder angeboten. Mehr Infos unter www.fietsenboerse.de.

5. Mai: Verkaufsoffener Sonntag in Vegesack und Osterholz

Wer gerne auch mal sonntags shoppen geht, hat am Sonntag in Bremen gleich zwei mal die Gelegenheit dazu. Anlässlich des Vegesacker Kindertags öffnen die Geschäfte in Vegesack von 13 bis 18 Uhr. In Osterholz ist im gleichen Zeitraum ebenfalls das Einkaufen in den ansässigen Läden vor Ort sowie im Weserpark möglich.

5. Mai: Piccolino-Markt in der Messe Bremen

Ein Paradies für werdende Eltern und Eltern ist der Piccolini-Markt in der Messe Bremen, der am Sonntag wieder seine Tore für Schnäppchenjäger öffnet. Von Kleidung über Spielzeug bis hin zu Kinderwagen und Co. ist dort alles zu finden. Geöffnet ist von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

5. Mai: 257ers im Modernes

Die 257ers haben sich mit einer ganz eigenen Humor- und Hip-Hop-Definition in den vergangenen Jahren eine riesige Fangemeinde erspielt. Die Postleitzahl ihres Heimatorts – 45257 Essen-Kupferdreh – lieferte ihnen dazu den Namen. Am Sonntag spielen sie ein Konzert im Modernes.

5. Mai: 9. Duathlon in Weyhe: Helfer gesucht

Der 9. Duathlon wird in Weyhe den Sonntag bestimmen. Rund 500 Sportlerinnen und Sportler haben sich angemeldet. Auf dem Marktplatz wird ab circa 11 Uhr die Sambagruppe „Banda-Colorada“ für Unterhaltung sorgen. Es werden aber noch Helfer gesucht! Interessierte können sich unter info(at)scweyhe-triathlon.de melden. Hier gibt es weitere Infos.

5. Mai: Kindertag in Vegesack

Ob Bobbycar-Parcours, Riesenrutsche, Hüpfburgen oder Kletterturm, Kinder aller Altersklassen kommen beim 5. Vegesacker Kindertag auf ihre Kosten. Am Sonntag wird auf dem Sedanplatz und in den Straßen drumherum von 13 bis 18 Uhr ein vielfältiges Programm angeboten. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos dazu gibt es hier.