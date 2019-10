Am Donnerstag, 3. Oktober, können Kinder in Leo's Abenteuerpark toben. (Frank Thomas Koch)

3. Oktober: Saisonstart im "Paradice"

Am Donnerstag eröffnet die Eislaufhalle „Paradice“ offiziell ihre Pforten zur Wintersaison. In den letzten Tagen vor Eröffnung hat Betriebsleiter Uwe Kirsch noch richtig Stress: Vergangene Woche hat ein technischer Defekt zu einem Kabelbrand geführt. Experten haben jedoch zugesichert, dass der Eröffnungstermin eingehalten werden kann. Bis zum 29. März können die Besucher dann ihre Runden auf dem Eis drehen.

Waller Heerstr.293a, 28219 Bremen

3. Oktober: Tag der offenen Moschee

Zahlreiche muslimische Gemeinden in Bremen und Niedersachsen laden am Tag der offenen Moschee zu Begegnungen ein. Das diesjährige Motto lautet „Menschen machen Heimat/en“, wie die Islamische Religionsgemeinschaft Bremen (Schura) ankündigte. In Bremen bietet an dem Tag etwa die Fathi-Moschee mehrere Führungen an.

3. Oktober: Herbstmarkt am Speicher XI

In der Bremer Überseestadt lädt der Herbstmarkt jedes Jahr zum Schlendern und Staunen ein. Die Besucher können aus einem großen Obst-, Gemüse- und Pflanzenangebot aus der Region wählen. Außerdem gibt es Käse und Weine, Wurst aus eigener Schlachtung, Senf und Konfitüren oder Kaffee. Wer noch einen warmen Schal für den Winter sucht oder Gummistiefel, wird ebenfalls fündig.

Speicher XI, Überseestadt

3. Oktober: Abenteuerpark eröffnet

Leo’s Abenteuerpark eröffnet am 3. Oktober um 10 Uhr und bietet bis zum 6. Oktober zahlreiche Sonderaktionen. Mit 28 verschiedenen Attraktionen gibt es auf der 8000 Quadratmeter großen Fläche jede Menge zu entdecken. Erwachsene haben in Begleitung von Kindern stets freien Eintritt. Die Preise für Kinder variieren: Sie liegen je nach Wochentag zwischen 9,90 Euro und 19 Euro.

Löwenhof 4, Am Kaffeequartier, 28217 Bremen

5. Oktober: ADAC Weser-Ems Oldtimer-Saisonabschluss am Schuppen Eins

Der ADAC Weser-Ems beendet seine Oldtimer-Saison gemeinsam mit dem Schuppen Eins und den Oldtimerclubs der Region. Ab zehn Uhr sind Fans der Old- und Youngtimer eingeladen die Autos zu bestaunen. Wer spontan mit dem eigenen historischen Fahrzeug teilnehmen möchte, darf ohne Anmeldung zum Schuppen Eins kommen. Ab 13 Uhr werden die Sieger des ADAC Weser-Ems Oldtimer- und Classic Cups geehrt.

Schuppen Eins, Konsul-Smidt-Straße 26, 28217 Bremen

5. und 6. Oktober: Vegefest

Musik, Theater, Artistik und Tanz bietet das Vegefest von Sonnabend, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober. Für Essen ist ebenfalls gesorgt. Zahlreiche Stände laden entlang der gesamten Einkaufsmeile zum Bummeln und Stöbern ein. Für Autofans könnte sich ein Abstecher zum Sedanplatz lohnen: Autohäuser präsentieren dort ihre neusten Modelle und auch Oldtimer-Liebhaber kommen auf ihre Kosten.

6. Oktober: SWB-Marathon

Am Wochenende wird es in Bremen sportlich: Zahlreiche Läufer und Läuferinnen sind beim SWB-Marathon 2019 unterwegs. Los geht es am Sonntag um 9.30h Uhr, gegen Nachmittag ist die Veranstaltung planmäßig vorbei.

6. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag

Viele Geschäfte in Bremen Nord und in der City haben diesen Sonntag geöffnet. In Vegesack, im Haven Höövt und im Weserpark sowie in den Straßen Bordwardstraße, Bergfeldstraße, Fritz-Thiele-Straße, Ernst-Buchholz-Straße und Steinsetzerstraße können Bremer und Bremerinnen zwischen 13 und 18 Uhr entspannt bummeln und einkaufen.

6. Oktober: Mike Singer im Schlachthof

Der Sänger ist diesen Herbst unterwegs durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Der 19-Jährige stellt sein neues Album "Trip" auf der gleichnamigen Tour vor. Am Sonntag spielt er im Bremer Schlachthof. Tickets gibt es hier. Die Karten kosten 43,30 Euro. Wer jünger ist als 14 Jahre alt, darf nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person zum Konzert.

18 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstr. 51, 28215 Bremen