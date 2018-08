Der Vegesacker Markt lockt ab Freitag in den Bremer Norden. (Christian Kosak)

31. August bis 2. September: 13-Grad-Festival

Im Bremer Norden steigt an diesem Wochenende erstmalig das 13-Grad-Festival. Auf dem Gelände der Bremer Wollkämmerei wird an drei Tagen ein sehr abwechslungsreiches Programm aus Musik, Lesungen, Theater und Workshops geboten. So gibt es zum Beispiel Auftritte der Musiker Dear Reader, Guts Pie Earshot, Grillmaster Flash oder Havington. Das Blaumeier-Atelier zeigt Theater-Performances. Und auch für Kinder gibt es ein Programm: Matt und Basti geben ein Kinderkonzert und Dirk Böhling eine Lesung aus seinem Kinderbuch "'Pummel Plüschmors". Abgerundet wird das Festival mit Kinoprogramm und Ausstellungen. Mehr Infos zu den Eintrittspreisen und zum Programm gibt es hier.

31. August bis 1. September: Überseefestival

Mit viel Musik von Bands aus der Region geht das Überseefestival Freitag und Samstag über die Bühne. Zu sehen und hören gibt's einen Mix aus vielen Genres - mit dabei sind zum Beispiel Jinx, Coffee, Velvetone, Chrizzo oder Nimmersatt. Organisiert wird das Festival, das auf dem Gelände der Zollkantine stattfindet, von dem Musikszene Bremen e.V.. Neben den Konzerten gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm. Der Eintritt ist frei, weitere Infos gibt es hier.

31. August bis 5. September: Vegesacker Markt

Wer schon dem Freimarkt aufgeregt entgegenfiebert, der kann sich die Wartezeit mit einem Besuch des Vegesacker Markts versüßen. Am Freitag startet die Veranstaltung mit einem Festumzug. An den folgenden Tagen ist der Markt von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am Dienstag (4.9.) findet das Höhenfeuerwerk statt. Weitere Infos gibt es hier.

31. August: Mahndorfer Open-Air-Kino

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, daher findet auf dem Gartengelände des Bürgerhauses Mahndorf das letzte Open-Air-Kino für diese Saison statt. Gezeigt wird der Familienfilm "Der kleine Nick". Der Eintritt ist frei, Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden. Los geht's gegen 20.15 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal des Bürgerhauses statt. Mehr Infos gibt es hier.

1. September: Cosmo-Sommerparty im Schlachthof

Wer auf Reggae, Soul, Weltmusik, Folk, Hip Hop und Elektro steht, kommt um die Cosmo-Sommerparty am Samstag im Schlachthof nicht herum. Global Pop nennt sich der tanzbare Musik-Mix des Radiosenders Cosmo. Neben vier DJs kommt als Live-Act die Sängerin Ayo nach Bremen. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos hier.

1. September: Bulk-Festival

Das Bulk-Festival, das am Samstag in Worpswede Premiere feiert, soll eine Plattform für Bands im Großraum Bremen sein. Musiker aus der Region haben sich dafür zusammengefunden, um das Festival auf der Südweder Dorfgemeinschaftsanlage zu organisieren. Mit dabei sind unter anderem die Bands Watch Out Stampede mit Post-Hardcore sowie Rising Insane mit Metal-Core. Die Karten kosten im Vorverkauf 5 Euro, an der Abendkasse 10 Euro und sind bei Nordwest-Ticket zu kaufen. Weitere Infos zum Rock-Festival gibt es hier.

1. bis 2. September: Messe "Bremen bellt"

Wuff, wuff: Mehr als 4000 Hundehalter zeigen am Wochenende auf der Rassehundeausstellung "Bremen bellt" ihre Lieblinge. Neben den Showläufen der Hunde wird die ganze Bandbreite an Aktivitäten mit dem Vierbeiner vorgestellt, so wie zum Beispiel Dogdancing oder Discdogging. Eigene Hunde dürfen mitgebracht werden. Mehr Infos hier.

2. September: Fockes Fest

Schwachhausen feiert am Sonntag Fockes Fest. Die Veranstaltung, die Stadtteilfest und zugleich eine Feier des Focke-Museums ist, bietet verschiedene Angebote für die Besucher. So gibt es im Park viele Mitmach- und Infostände, Flohmarkt und viele Leckereien. Für Kinder gibt es unter anderem Figurentheater und steinzeitlichen Musikinstrumentenbau. Das Bühnenprogramm, das vom Musical über den Nachbarschafts-Chor bis hin zu Bremer Bands mit Jazz, Rock und Pop reicht, wird vom Kabarettisten Nagelritz moderiert. Weitere Infos gibt es hier.

2. September: Deutsche Meisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf

Bremen ist in diesem Jahr Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im 10-Kilometer-Straßenlauf. Veranstaltet werden die Wettwerbe in unterschiedlichen Altersklassen vom Deutschen Leichtathletikverband. Start und Ziel ist am Weserstadion. Nicht nur Profisportler können teilnehmen: Im Rahmen der Veranstaltung finden auch sogenannte Jedermann-Läufe statt. Infos gibt es hier.