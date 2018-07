Turmspringen auf höchstem Niveau gibt es am Samstag beim "X-Diving"-Event im Bremer Stadionbad zu sehen (Archivbild). (China Hopson)

Donnerstag, 5. Juli: Konzert - Franz White

Akustische Gitarrenklänge gepaart mit melancholischen Texten und elektronischen Einlagen: das ist Franz White. Der deutsche Songwriter veröffentlichte 2008 seine erste Platte "Mirror" und hat inzwischen zwei weitere Alben auf den Markt gebracht. Doch auch auf der Bühne, in Clubs und auf Festivals hat der junge Mann fleißig Erfahrung gesammelt. Nun tourt er auch durch mehrere Bremer Lokalitäten. 18 Uhr, Markthalle Acht, Domshof 8-12

Donnerstag, 5. Juli: Konzert - Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble

Die sechsköpfige Band aus Hannover und Palermo um den Jazz-Trompeter Daniel Zeinoun bringt viele Blechinstrumente, bunte Anzüge und schwarze Sonnenbrillen mit auf die Bühne. Außerdem einen wilden Stilmix aus Jazz, Rock, Funk, Latin und Balkanbeats. Präsentiert werden weltbekannte Hits in der neuen Brassband-Version. 19 Uhr, Haus am Walde, Kuhgrabenweg 2

Freitag, 6. Juli bis Montag, 9. Juli: Tarmstedter Ausstellung

Die Tarmstedter Ausstellung ist nicht nur eine Fachausstellung für Landwirtschaft, Pferde, Handwerk, Gewerbe, Haus, Garten und Freizeit. Die Veranstalter bieten den Besuchern an den vier Tagen auch ein reichhaltiges Programm, bei dem jeder fündig werden kann. So werden unter anderem Tier- und Auto-Shows gezeigt. Für Kinder gibt es Hüpfburgen, ein Riesenrad oder Theater. Und am Abend wird im Festzelt gefeiert. Über das ausführliche Programm können Sie sich hier informieren.

Die Tarmstedter Ausstellung findet ebenfalls an diesem Wochenende statt. (Hans-Henning Hasselberg)

Samstag, 7. Juli: X-Diving im Stadionbad

Internationale Turmspringer zeigen von 12 bis 18 Uhr im Stadionbad in Bremen ihr Können. Zu sehen gibt es spektakuläre Sprünge vom 1er, 3er, 5er und 10er. Neben der Show gibt es auch einen Sprungwettbewerb für Besucher. Der Eintrittspreis ist der reguläre Preis für ein Ticket im Stadionbad. Mehr erfahren Sie hier.

Samstag, 7. Juli: Ausstellung "What is love"

Am Samstag ist der erste Tag der Ausstellung "What is Love? From Amor to Tinder" in der Kunsthalle Bremen. Sie beschäftigt sich mit 40 Werken aus der Sammlung der Kunsthalle mit Fragen rund um die Liebe. Es geht um Partnerschaft, Erotik, Schönheit und Narzissmus - und Onlinedating. Die Ausstellung läuft bis zum 21. Oktober 2018. Mehr dazu gibt es hier.

Samstag, 7. Juli: Endless Grind

„Old School rules“ lautet das Motto beim Endless Grind Skatecontest, der an die Anfangszeiten des Skateboardings erinnern soll. Gezeigt werden demnach nur alte Tricks. Bereits zum 22. Mal findet die Veranstaltung in diesem Jahr statt und auch wer mit dem Sport nicht viel anfangen kann, bekommt hier einiges zu sehen. Musikalisch wird die Veranstaltung von DJs und Livebands begleitet. Der Eintritt ist frei. Mehr erfahren Sie hier.

Samstag, 7. Juli: Konzert - Larry & The Handjive

Oldschool-Rock in der klassischen Besetzung der 50er und 60er Jahre. Und nicht nur das: Die vier Herren kreieren den echten Rock'n'Roll und Beat-Sound sogar mit alten Originalinstrumenten und -verstärkern. Sie sind ein eingespieltes Team auf der Bühne: Seit ihrer Gründung 1986 spielten Larry und seine Jungs eigenen Angaben zufolge schon über 1000 Konzerte. 19 Uhr, Waldbühne, Bürgerpark

Samstag, 7. und Sonntag, 8. Juli: Zirkusfestival "Overcoming boarders"

Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 20 Uhr im Theater am Leibnizplatz die Abschluss-Shows des Zirkusfestivals "Overcoming boarders" statt. Dabei treten Jugendliche aus aller Welt gemeinsam auf, zaubern, jonglieren und überwinden Sprachbarrieren. Mehr darüber lesen Sie in unserem Artikel.

Sonntag, 8. Juli: Open-Air-Kino - "True Grit"

Das Kino unter freiem Himmel an der Schlachthofkneipe in Bremen zeigt an diesem Sonntag um 19.45 Uhr den Film "True Grit", einen Western aus dem Jahr 2010 von den Coen-Brüdern. Mit Jeff Bridges und Matt Damon. Ein Ticket kostet fünf Euro. Mehr über das Programm des Open-Air-Kinos am Schlachthof lesen Sie hier.

Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli: Streetfood-Karawane

Die Streetfood-Karawane macht Halt auf der Bremer Bürgerweide. Von Freitag bis Sonntag werden unter dem Motto "Crazy Festival" die verschiedensten Gerichte an Food-Trucks angeboten. Kulinarisches aus allen Teilen der Welt und ein Rahmenprogramm mit Livemusik erwarten die Besucher. Sogar Gerichte aus Käfern oder Grashüpfern können dort probiert werden! Hinter dem Event steht der Verein People Welcome, der sich für die Integration von Flüchtlingen einsetzt - frei nach dem Motto: Essen verbindet die Menschen. Mehr erfahren Sie hier.

Sonntag, 8. Juli: Tag des Wassers am Café Sand

Die SWB veranstaltet am Sonntag einen "Tag des Wassers" am Strand des Café Sand. Ein Event vor allem für Kinder: Es gibt insgesamt neun Aktionsstände, wo man zum Beispiel Flöße bauen, Gold schürfen oder mit Wasserpistolen auf Ziele schießen kann. Dazu gibt es Kinderschminken, eine Zaubershow und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.