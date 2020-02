Jeanette Biedermann tritt an diesem Mittwoch im Modernes auf. (Holger John via www.imago-images.de)

5. Februar: Arved Fuchs kommt in die Glocke

Arved Fuchs kommt am Mittwoch, 5. Februar, in die Glocke. Einlass zu seinem Arktis-Vortrag ist ab 19 Uhr, die Präsentation beginnt eine Stunde später. Fuchs brach im August 2015 zur 21.000 Seemeilen (knapp 40.000 Kilometer) umfassenden „Ocean Change“-Expedition auf. Ziel der Reise waren das legendäre Kap Hoorn in Südamerika und die Antarktis.

Die Glocke, Domsheide 4, 28195 Bremen.

5. Februar: The Spirit of Woodstock im Metropol Theater

Der Geist von Woodstock lebt – und kommt am Mittwoch, 5. Februar, nach Bremen. Eine Liveband und Sängerinnen und Sänger sorgen für authentischen Retro-Sound. Dazu werden passende Videos, Zeitzeugeninterviews und Effekte abgespielt. Tickets gibt es ab 30 Euro. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Ein Dossier zum Thema finden Sie hier.

Metropol Theater, Richtweg 7, 28195 Bremen.

5. Februar: Jeanette Biedermann im Modernes

Jeanette Biedermann kommt ins Modernes. Am Mittwoch, 5. Februar, wird die 39-Jährige vornehmlich auf Deutsch singen. Karten kosten 40 Euro. Beginn ist ab 20 Uhr. Zuletzt hatte Biedermann eine Schaffenspause eingelegt, meldete sich aber 2019 zurück und tourt nun durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Modernes, Neustadtswall 28, 28199 Bremen.

7. und 8. Februar: Büttenabende in Ganderkesee

Schick oder verkleidet lädt der Ganderkeseer Fasching zum ersten und zweiten Büttenabend in die Sporthalle am Steinacker ein. Das Programm bietet eine Mischung aus Show, Tanz, Gesang und Büttenreden. Freitag geht es um 20 Uhr los, am Samstag um 19 Uhr. Wer keine Karten mehr bekommt, kann nach der Show zur Party kommen. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Sporthalle am Steinacker, Am Steinacker 12, 27777 Ganderkesee.

8. Februar: Radiokonzert – Beethoven 2020

Am Samstag, 8. Februar, wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Sendesaal Bremen gefeiert. Neben Originalwerken des Komponisten werden die Bremer Musikerinnen und Musiker auch große Klassiker aktueller Musik spielen. Karten kosten 18, ermäßigt zehn Euro. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird live auf Bremen Zwei übertragen.

Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, 28329 Bremen.

8. Februar: Ehrlich Brothers in der ÖVB-Arena

Die Ehrlich Brothers geben am Samstag zwei Vorstellungen in Bremen. Um 14 und um 19 Uhr können Fans das Magie-Spektakel bewundern.

ÖVB-Arena, Findorffstraße 101, 28215 Bremen.