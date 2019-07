6. Juli: Capital Bra in der Halle 7

Er ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Rapper: Capital Bra. Die Streaming-Charts werden regelmäßig von ihm angeführt, genauso wie die Verkaufscharts. Sein derber Straßenrap ist durchaus auch umstritten. Harte, teils vulgäre Texte zeichnen ihn aus. Damit spricht er vor allem eine junge Zielgruppe an. Am Samstag tritt der Berliner Rapper in der Halle 7 auf.

Findorffstraße 101, Bremen 28215

6. Juli: Endless Grind am Kulturzentrum Schlachthof

Am Samstag versammelt sich wieder die Old-School-Skateboard-Szene am Kulturzentrum Schlachthof zum 23. Endless Grind. Die Teilnehmer des Wettbewerbs führen dann ausschließlich alte Skate-Tricks vor. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung startet um 12 Uhr.

Beim Endless Grind zeigen Skater ihr Können. (Urs Siedentop)

Findorffstraße 51, 28215 Bremen

6. Juli: Bremer Brückenlauf

Am Samstag findet die dritte Ausgabe des Bremer Brückenlaufs statt. Das Lauf-Event bietet neben einer Halbmarathon-Strecke auch eine Zehn-Kilometer-Strecke sowie einen Kinderlauf (400 und 1000 Meter) an. Und für die Individualisten gibt es die Möglichkeit, beim High-Heels-Lauf (100 Meter) über das Weserwehr oder in Unterwäsche (5,1 Kilometer) an den Start zu gehen. Auch Walker und Nordic-Walker sind willkommen.

Infos unter www.bremer-brueckenlauf.de

6. Juli: Fietsenbörse auf der Bürgerweide

Wer auf der Suche nach einem gebrauchten Fahrrad ist oder seinen alten Drahtesel verkaufen möchte, für den lohnt sich am Samstag ein Ausflug auf die Bürgerweide. Zwischen 10 und 15 Uhr kann man dort bei der Fietsenbörse fündig werden. Der Ankauf von Fahrrädern ist bereits ab 8.30 Uhr möglich.

Bürgerweide, 28195 Bremen

6. Juli: Pink-Lemon-Party in der Kantine 5

Ab 21 Uhr kann am Samstag in der Kantine 5 getanzt werden. Bei der Pink Lemon Party legen DJ Ralph von Richthofen und Pharma C. Rock Pop, Charts und Dance auf. Im Nebenraum, dem Klub 5, steht DJ Castro am Pult und verspricht Deep House. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

An der Weide 50, 28195 Bremen

Bis 7. Juli: Geburtstagswoche Stadtmusikantensommer

Am 3. Juli jährte sich die Veröffentlichung des Grimm Märchens "Die Bremer Stadtmusikanten". Zu diesem Anlass findet in diesem Jahr der Bremer Stadtmusikantensommer statt. Auf Bühnen rund um den Marktplatz finden an diesem Wochenende jede Menge Konzerte statt, unter anderem Folk mit Someday Jacob feat. Konsonanz, Kurdisch-Arabischer Pop von Ferit Kurdax oder Blues mit den Blue Monday Kings.

Eine Übersicht über das gesamte Programm finden Sie hier.

Bis 7. Juli: Breminale

In diesem Wochenende steht Bremen ganz im Zeichen der Breminale. Noch bis Sonntag finden am Osterdeich unzählige Konzerte, Kulturaktionen und Kinderprogramm statt. Eine Übersicht über das Programm sowie Berichterstattung rund um das Festival finden Sie unter weser-kurier.de/breminale.

Osterdeich, 28203 Bremen