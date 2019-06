Bereits im vergangenen Jahr feierte La Strada den Auftakt im Bremer Norden. (FR)

6. Juni: After Work Summer Lounge an der Schlachte

Wer am Donnerstag den Feierabend entspannt angehen möchte, kann sich an der Schlachte zu chilliger Lounge- und Housemusik in Liegestühlen und Sitzsäcken lümmeln. Livemusik gibt es an diesem Abend von Jan Helmerding, der auf einer Bühne in Höhe des Enchiladas auflegt. Über Lautsprecher sind seine Beats allerdings entlang der kompletten Meile zu hören. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 17 Uhr. Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung aus.

Schlachte, 28195 Bremen

8. und 9. Juni: Opening der "Kompletten Palette"

Aus Paletten, Bauholz und viel recyceltem Material sind in den vergangenen Wochen Bühne, Bar und weitere temporäre Bauten samt Dekoration am Hemelinger Weser-Ufer entstanden. Nun ist die "Komplette Palette" aufgebaut und feiert am Pfingstwochenende ihre Eröffnung. Fünf lange Partys hat der Beirat Hemelingen dem Initiator Immo Wischhusen zugestanden. An diesen Tagen muss er seine Kosten reinholen.

Zum Sporthafen Hemelingen, 28309 Bremen

8. Juni: Open-Air bei Dodenhof

Das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel und das norwegische Reggae-Duo Madcon sind die Top-Acts beim diesjährigen Open-Air am Einkaufszentrum Dodenhof in Posthausen. Begleitet wird die Veranstaltung von den ENERGY Bremen-Moderatoren Chris und Janique. Die Veranstaltung findet von 13.30 bis 18.30 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Dodenhof, Posthausen 1, 28876 Ottersberg

9. Juni: Oldenbora im Beachclub Nethen

Elektronische Musikvielfalt gepaart mit sommerlichem Strand-Feeling verspricht das Oldenbora Festival im Beachclub Nethen nahe Oldenburg. Nahezu 10.000 Menschen kommen am Pfingstsonntag zusammen, um zwölf Stunden lang am Strand zu feiern. Musik gibt es unter anderem von Wankelmut, Sascha Braemer oder dem Bremer DJ Mark Bale.

Bekhauser Esch 170, 26180 Rastede

8. bis 10. Juni: La Strada in Bremen-Nord

In Bremen-Mitte startet La Strada erst kommende Woche, in Bremen-Nord zeigen Artisten, Clowns und Akrobaten aber schon an diesem Wochenende ihre Darbietungen. Den Auftakt machen Künstler am Samstag in Vegesack. Am Sonntag und Montag bespielen sie die ehemalige Bremer Wollkämmerei in Blumenthal. Dort treffen Straßenkünste auf einen Ort mit besonderer Geschichte, kündigen die Veranstalter an. La Strada findet am Samstag von 14 bis 19.15 Uhr statt, am Sonntag von 14 bis 22 Uhr sowie am Montag von 12 bis 19 Uhr.

Maritime Meile, 28757 Bremen sowie Alte Wollkämmerei, Landrat-Christians-Straße 95, 28779 Bremen

10. Juni: Tag der offenen Tür im GOP Bremen

Artistisch wird es auch beim Tag der offenen Tür im GOP Varieté-Theater Bremen am Montag. Dort werden Künstler Ausschnitte aus dem aktuellen Programm "Sông Trăng" zeigen. Darüber hinaus erwartet die Besucher Musik, Mitmachaktionen und kulinarisches. Zudem kann das ganze Haus erkundet werden. Der Eintritt ist frei. Gucken kommen können Interessierte von 11 bis 17 Uhr.

GOP Varieté Bremen, Am Weser-Terminal 4, 28217 Bremen