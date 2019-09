Am Wochenende startet der Kramermarkt in Delmenhorst. Zum Abschied am Mittwoch gibt es ein Höhenfeuerwerk. (Ingo Moellers)

6. September: Rea Garvey Open-Air in Bremerhaven

Rea Garvey präsentiert sich in diesem Jahr seinen Fans auf einer Open-Air-Tour. In Bremen macht er dabei nicht Halt, seine Fans können ihn dafür in der Seestadt Bremerhaven erleben. Am Freitag spielt er zusammen mit der Hamburger Band Selig einen Open-Air-Gig auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz. Tickets für das Konzert sind noch erhältlich, unter anderem bei Nordwest-Ticket.

Wilhelm-Kaisen-Platz, 27576 Bremerhaven

7. September: Michael Patrick Kelly Open-Air in Bremerhaven

Wer mit Rea Garvey nicht anfangen kann, ist vielleicht bei Michael Patrick Kelly gut aufgehoben. Der spielt ebenfalls Open-Air in Bremerhaven, allerdings einen Tag später. Auch für dieses Konzert sind noch Karten erhältlich, unter anderem bei Nordwest-Ticket.

Wilhelm-Kaisen-Platz, 27576 Bremerhaven

Von 10 bis 18 Uhr gibt es am Samstag auf dem Hökermarkt in Vegesack viele Schnäppchen zu machen. Feilschen ist dabei ausdrücklich erlaubt. (fr)

7. September: Hökermarkt in Vegesack

Schnäppchenjäger sollten sich den kommenden Samstag vormerken: Dann ist in Vegesack wieder Hökermarkt. Wer zwischen 10 und 18 Uhr durch die Vegesacker Innenstadt bummelt, hat die Gelegenheit besondere Stücke zu entdecken, die es sonst nirgendwo gibt – dazu sind die Preise verhandelbar. Nach Herzenslust zu feilschen ist beim Hökermarkt nämlich nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Vor ihrer Ladentür verkaufen die Vegesacker Einzelhändler beispielsweise nicht mehr benötigte Deko-Artikel, schicke Einzelteile aus der Vorsaison oder Reststücke aus der auslaufenden Kollektion und vieles mehr.

7. September: 20 Jahre Sportgarten

Seit 20 Jahren ist der Sportgarten in der Pauliner Marsch eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Neben der Sportanlage gibt es ein Tier- und Landschaftsprojekt, ein Hortprojekt, den Sportpark in der Überseestadt sowie die Skatehalle im Postamt 5. Das Jubiläum wird am Samstag mit einem Fest in der Pauliner Marsch gefeiert. Neben Kreativstationen gibt es unter anderem ein E-Sports-Turnier, Akrobatik, Kampfsport, ein Beachvolleyballturnier und Bouldern. Die offizielle Eröffnung findet um 13 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Sommerdeich 800, 28205 Bremen

7. September: Tag der offenen Tür am Theater Bremen

Am Samstag lädt das Theater Bremen zum Tag der offenen Tür ein. Die Besucher können die Gelegenheit nutzen, um etwa einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Darüber hinaus besteht auch die Chance auf Schnäppchen beim Verkauf des Kostümfundus. Livemusik wird ebenfalls geboten. Der Eintritt ist frei.

Goetheplatz 1-3, 28203 Bremen

7. September: Eröffnung des Kramermarkts in Delmenhorst

Wer Lust auf Karussell fahren und Zuckerwatte hat, der plant am besten einen Ausflug nach Delmenhorst ein. Am Samstag wird dort der Kramermarkt eröffnet. Am Mittwoch endet die Veranstaltung mit einem Höhenfeuerwerk auf den Graftwiesen.

An den Graften 38, 27753 Delmenhorst

8. September: Tag des offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals sind am Sonntag bundesweit Denkmäler, Industriebauten, Wohnhäuser und Kirchen geöffnet. Interessierte können diese besichtigen. In vielen Häusern werden Besichtigungstouren angeboten. Was in Bremen zu erleben ist, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Diverse Orte in Bremen und umzu

8. September Musik und Licht am Hollersee

Zu klassischer Musik im Schein von tausenden Fackeln picknicken und am Ende ein beeindruckendes Feuerwerk auf dem See genießen. "Musik und Licht am Hollersee" ist ein kostenloses Open-Air-Konzert des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte der Musikschule Bremen, das jedes Jahr im Spätsommer stattfindet. An diesem Sonntag findet das Event bereits zum 31. Mal statt. Anders als in den Vorjahren startet die Veranstaltung bereits um 19.30 Uhr.

Bürgerpark 1, 28209 Bremen