Auf dem Marktplatz treffen sich am 8. November wieder kleine und große Laternenträger, um ein "Lichtermeer" zu bilden. (Karsten Klama)

7. November: Heinz Rudolf Kunze in Ritterhude

Wer kennt sie nicht, die Hits "Dein ist mein ganzes Herz" und "Finden Sie Mabel" von Heinz Rudolf Kunze? Am Donnerstagabend ab 20 Uhr ist der Pop-Poet, der bislang 36 Studioalben veröffentlicht hat, im Hamme-Forum in Ritterhude zu Gast. Neben alten wird Kunze auch neue Stücke präsentieren. Angekündigt werden „musikalische Raritäten und Lieblinge, Geschichten und lustige Anekdoten“.

Hamme-Forum, Riesstraße 24, 27721 Ritterhude

7. November: Wissenschaft in der Kneipe

„Science goes public“ heißt es im Lokal Gastfeld. „Was passiert mit einem Eiswürfel aus der Antarktis im Whiskey? Diese und andere Fragen rund um das Klimaarchiv Eis stellt Alexander Weinhart vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung ab 20.30 Uhr in einem Quiz zum Miträtseln. „Die Antworten verraten, wie Glaziologen Eiskerne bohren und daraus Informationen über das Klima der Erdgeschichte erfahren“, so die Ankündigung. Noch bis zum 28. November stillen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dieser Reihe in Kneipen und Bars den Wissensdurst. Der Eintritt ist frei.

Gastfeld, Gastfeldstraße 67, 28201 Bremen

8. November: Laterne, Laterne

Der Radiosender Bremen Vier lädt zum Laternen-Lichtermeer ab 17 Uhr auf dem Marktplatz ein. Zusammen mit den Moderatoren Olaf und Roland und der Bremer Band Lenna werden Laternenlieder gesungen. Um 18 Uhr startet der Laternenumzug mit Spielmannszug und Stelzenkünstlern durch die Innenstadt.

8. November: Harte Töne

Local Radio und der Blues Club Meisenfrei präsentieren beim 10. Bremer Metal Festival die Bands „Words of Farewell“, „Rest in Beef“, „Soul Grinder“ , „Clear Sky Nailstorm“, „Surface“ und „Call Of Charon“. Motto des Abends: „Auf die Fresse, fertig, los“.

Meisenfrei, Hankenstraße 18, 28195 Bremen

In der Reihe „Science goes Public“ sind Forscher in Kneipen und Bars zu Gast - am 7. November wieder im Gastfeld (Archivbild). (Anne Werner)

8. November: Fest der Frauen

Mädchen ab zehn Jahren und Frauen sind von 18.30 bis 22 Uhr zu einem internationalen Abend mit Essen, Tanz, Kunst und Musik von DJane Gülbahar Kültür in der Kunsthalle Bremen eingeladen. Der Abend findet statt im Rahmen der Ausstellung „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“.

Kunsthalle Bremen, Am Wall 207, 28195 Bremen

8. November: Max Mutzke und seine "Colors"

Max Mutzke & Mono-Punk treten ab 20 Uhr in der Stadthalle Bremerhaven auf. „Colors“ ist das Konzert überschrieben – nach dem Titel von Mutzkes jüngstem Album, auf dem der Sänger „dem Hip-Hop huldigt, dem Funk frönt, vor allem aber zum Soul zurückkehrt“, so die Ankündigung.

8. bis 10. November: Messe-Trio

Die Genussmesse „Fisch & Feines“ in Halle 2 der ÖVB-Arena bietet handwerklich hergestellte Produkte zum Entdecken und Genießen. An einer langen Tafel kann gespeist werden, und auch eine Fischauktion zählt wieder zu den Angeboten. Parallel finden die Messen Reiselust und Caravan Bremen statt.

ÖVB Arena, Findorffstraße 101, 28215 Bremen

Besucher der Messe "Fisch & Feines" können viele Spezialitäten, nicht nur aus dem Meer, probieren. Parallel finden zwei weitere Messen in der ÖVB Arena statt. (Frank Thomas Koch)

9. November: Arschkrampen auf Weltmission

Dietmar Wischmeyer und Oliver Kalkhofe inszenieren als „Die Arschkrampen“ im Metropol Theater Bremen am Richtweg ab 20 Uhr „das letzte freie Hörspiel der Menschheit“. „Arschkrampen Radio Weltmission“ lautet der Titel des Stücks um zwei Freidenker, die den digitalen Tsunami überlebt haben.

Metropol Theater Bremen, Richtweg 7, 28195 Bremen

10. November: Alles für das Kind

Von 11 bis 15 Uhr dreht sich auf dem von Eltern organisierten Second-Hand-„Piratini-Markt“ in der Waterfront in Gröpelingen alles um die Bedürfnisse von Kindern. Das Angebot reicht von Umstandsmode und Babyartikeln über Kleidung und Spielzeug bis hin zu Kinderwagen, Fahrrädern, und vielen anderen Dingen mehr. Eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Malecke runden das Angebot ab.

Waterfront, AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen