Am Wochenende wird Jan Delay in Bremerhaven wieder auf der Bühne stehen. (Pascal Faltermann)

7. September: Bremen liest

Bücherfans können sich auf den Freitagabend freuen - Verlage und Buchhandlungen in der ganzen Stadt laden von 19 bis 22 Uhr zu der ersten Bremer Literaturnacht ein. Über 40 Autoren aus der Region lesen aus ihren Werken. Natürlich bleibt auch Zeit, selbst noch etwas zu schmöckern. Der Eintritt ist frei, das vollständige Programm gibt es hier.

7. September: Heroes of the 90s Open-Air

Am Freitag heißt es "Back to the 90s": Captain Jack, Vengaboys, Layzee aka Mr. President, Culture Beat und andere Stars der 90er Jahre werden ab 17.30 Uhr vor der Stadthalle Bremerhaven mit ihren Fans feiern. Tickets kosten an der Abendkasse 25 Euro, im Vorverkauf 23,90 Euro und können bei Nordwest-Ticket gekauft werden, weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

7. und 8. September: SWB-Energie-Cup

Um 20 Uhr ist Spielbeginn in der Eisarena in Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins treffen auf den EHC Visp aus der Schweiz. Am Samstag steht das entweder das Spiel um Platz drei ab 16 Uhr oder das Finale ab 20 Uhr auf dem Programm. Karten gibt es unter (0471) 591759 und bei Nordwest-Ticket. Weitere Infos finden Sportfans hier.

8. September: Bremerhaven Open Air

Auch am Samstag wird es auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz in Bremerhaven wieder laut. Jan Delay und die Disko No. 1 rocken gemeinsam mit De Fofftig Penns und Flo Mega & The Ruffcats. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn des Vorprogramms um 18 Uhr. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen ab 37,40 Euro und online bei Nordwest-Ticket ab 38,40 Euro. Alle, die besonders nah an der Bühne stehen möchten, können Front-of-the-Stage-Tickets ab 42,90 Euro erwerben. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

8. September: Tag der offenen Tür im Theater am Goetheplatz

Das Theater am Goetheplatz lädt Besucher ein, hinter die Kulissen zu blicken. Zum Programm gehören neben zahlreichen Konzerten, eine Theaterschatzsuche für Kinder und die öffentlichen Probe der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven. Wer sich mal kleiden möchte wie die Schauspieler auf der Bühne, kann ab 14.15 Uhr beim Kostümverkauf stöbern. Der Eintritt ist frei, für einzelne Veranstaltungen werden jedoch ab 11 Uhr Zählkarten vergeben. Das Programm gibt es hier.

8. - 9. September: Velotörn

Das Velotörn in Bremen findet nicht statt. Weitere Infos gibt es hier.

8. - 9. September: "botanika goes space"

Zum Abschluss der Sonderausstellung „Irdische Außerirdische“ veranstaltet die botanika das Space-Event "botanica goes space". Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr. Die Besucher können Lesungen besuchen, Lichtschwertkämpfe bestaunen und selbst kreativ werden in einer Weltraum-Werkstatt. Zu Gast ist unter anderem auch die deutsche Stimme von Darth Vader, der Schauspieler Reiner Schöne. Für Erwachsene kostet der Eintritt 15 Euro, für Kinder zwölf. Der Besuch der bontanika ist inclusive. Wer in passender Verkleidung erscheint, kann zwei Euro beim Eintritt sparen und am Ende des Tages mit etwas Glück sogar den Kostümwettbewerb gewinnen. Mehr Infos hier.

8. - 12. September: Delmenhorster Kramermarkt

Auf den Graftwiesen ist wieder Jahrmarkt – über 100 Schausteller werden ab dem Wochenende für den Adrenalinkick, jede Menge Spaß und das leibliche Wohl sorgen. Den Auftakt bildet die Eröffnungsfeier am Sonnabend, den 8. September um 14.45 Uhr mit einer Ansprache des Oberbürgermeisters Axel Jahnz. Gegen 21 Uhr können die Besucher ein Bodenfeuerwerk mit Musik und Fontänen bestaunen. Besonders gut soll das Spektakel vom Tretbootanleger zu sehen sein. Der Kramermarkt hat an allen Tagen von 13.30 bis 23 Uhr geöffnet. Am Dienstag können Familien von vielen vergünstigten Preisen profitieren. Weitere Infos gibt es hier.

9. September: Tag des offenen Denkmals

Unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" öffnen am Sonntag zahlreiche Denkmäler ihre Türen für Besucher. Den Auftakt bildet die Eröffnungsveranstaltung ab 11.30 Uhr am St. Petri Dom. Den ganzen Sonntag über können Geschichts- und Kulturfans Bremer Museen, Kirchen und Denkmäler kennenlernen. So laden etwa das Haus Heineken, das letzte erhaltene Domherrenhaus Bremens und der Schütting zu Führungen ein. Auch im Bremer Umland gibt es Spannendes zu entdecken. Der Eintritt ist in der Regel frei, eine Karte zeigt alle geöffneten Einrichtungen, mehr Infos gibt es hier.