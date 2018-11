Bremer Lichtermeer: Bunte Lichtgestalten erhellten den Marktplatz im vergangenen Jahr zusätzlich. (Christina Kuhaupt)

Donnerstag, 8. November: Nacht der Jugend im Rathaus

Mehrere Hundert Jugendliche aus Schulen, Vereinen und Verbänden verwandeln das historische Bremer Rathaus bei der Nacht der Jugend, dem 80. Jahrestag der Reichspogromnacht, in ein lebendiges, offenes Haus. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Geöffnet ist ab 18 Uhr.

Donnerstag, 8. November: Laith Al-Deen im Aladin

Eigentlich sollte Laith Al-Deen bereits im August in Bremen auftreten, doch der Popsänger verschob den Gig aus privaten Gründen in den November. Ein neues Album hat der 46-Jährige nicht im Gepäck, dafür Hits wie "Bilder von dir" und "Alles auf Anfang", die er akustisch interpretieren wird. Das Konzert im Aladin startet um 20 Uhr.

Freitag, 9. November: Lichtermeer auf dem Bremer Marktplatz

Wenn die Kulisse des Bremer Marktplatzes in einem Meer aus bunten Lichtern erstrahlt, dann ist das der Startschuss für die gemütliche Winterzeit. Bremens größter Laternenumzug führt quer durch die Bremer Innenstadt und startet um 18 Uhr. Begleitet werden die großen und kleinen Laternenläufer von einem Spielmannszug. Ab 17.30 Uhr findet bereits ein kleines Vorprogramm auf dem Marktplatz statt.

Freitag, 9. November: Worpsweder Lichterfest

Auch in Worpswede wird es stimmungsvoll: Zum Auftakt der dunklen Jahreszeit erstrahlt die Bergstraße in besonderem Licht. Ab 16.30 Uhr wird der Parkplatz zu einem Labyrinth aus über 1500 Kerzen. Zudem gibt es einen Laternenumzug für die Kinder und danach einen Ausklang. Auf der Website der Stadt Worpswede finden Sie weitere Infos dazu.

9. bis 11. November: Messe "Fisch & Feines"

Wer sich am Wochenende kulinarische Anregungen holen möchte, der sollte die Messe "Fisch & Feines" besuchen. Besucher können hier unter anderem Produkte direkt verkosten, regionale Besonderheiten entdecken und einkaufen. Gleichzeitig finden in den benachbarten Hallen die Messen "Caravan" und "Reiselust" statt. Der Besuch der aller drei Messen ist im Eintrittspreis enthalten. Mehr Infos finden Sie hier.

Sonntag, 11. November: Auftakt Samba-Karneval

Nicht nur in den katholischen Karnevalshochburgen beginnt die fünfte Jahreszeit schon im November, auch in Bremen gehen am Sonntag die Karnevalsvorbereitungen los. Das Motto des Bremer Karnevals 2018 heißt "Laune der Natur". Passend dazu wird auf dem Marktplatz zum Auftakt der Karnevalssaison schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das farbenfrohe Fest im kommenden Februar geboten. Aber Obacht! Los geht's nicht um 11.11 Uhr - in Bremen ticken die Uhren anders. Die Karnevalisten starten um 12.12 Uhr in die Saison.

Sonntag, 11. November: Ingmar Stadelmann im Fritz

Der vielfach preisgekrönte Comedian Ingmar Stadelmann präsentiert am 11. November sein aktuelles Programm "Fressefreiheit" dem Bremer Publikum. Der Abend startet um 19.30 Uhr.

Mittwoch, 14. November: Eröffnung Findorffer Winterdorf

Es ist nicht mehr zu leugen: Bis zu den Weihnachtsfeiertagen ist es nicht mehr lange. Am 26. November startet der große Bremer Weihnachtsmarkt. Den Auftakt in die Weihnachtsmarktsaison macht das Findorffer Winterdorf, das am 14. November eröffnet wird. Das kleine, gemütliche Dorf bietet auf dem Gelände der Schlachthofkneipe selbstgebaute Holzhütten, in denen Glühwein, Feuerzangenbowle und viele weitere Leckereien ageboten werden. Geöffnet ist bis Anfang Januar sonntags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 24 Uhr.