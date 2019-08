Hartmut Engler (Foto) und seine Band Pur sind am Samstag in Osterholz-Scharmbeck zu Gast. (Uwe Anspach/dpa)

9.-10. August: Summer Sounds in der Neustadt

Musik und Kultur, umsonst und draußen in der Neustadt: Am Freitag und Samstag, lädt die 14. Ausgabe des Open-Air-Festivals Summer-Sounds in den Neustadtswallanlagen zum Feiern, Tanzen und Flanieren ein. Dazu werden bis zu 20.000 Besucher erwartet. Top-Act des Festivals ist Sänger Michael Schulte. Der Eintritt ist frei.

Neustadtswallanlagen, Bremen

Mehr zum Thema Sommerfestival in der Neustadt Das müssen Sie zum Summer-Sounds-Festival 2019 wissen Zwei Tage, vier Bühnen, mehr als 150 Künstler: Am Wochenende findet in Bremen das 14. ... mehr »

9./10. August: Open Air mit Wincent Weiss und Pur

Nachdem in den vergangenen Jahren Johannes Oerding, Fury in the Slaughterhouse und Element of Crime in Osterholz-Scharmbeck aufgetreten sind, sind in diesem Jahr Wincent Weiss und Pur die Acts. Singer-Songwriter Wincent Weiss spielt am Freitag ab 18.30 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Freigelände der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Am Folgetag ist das württembergische Kult-Quintett Pur um Frontmann Hartmut Engler zu sehen - und zwar ab 19 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind noch Tickets erhältlich. Unter anderem bei Nordwest-Ticket oder in den Kundenzentren der WESER-KURIER-Pressehäuser.

Jacob-Frerichs-Straße 1, 27711 Osterholz-Scharmbeck

9.-11. August: Celtic Kingdom Festival

Fans keltischer Musik kommen am Wochenende auf ihre Kosten: An der Sportanlage im Hohweg findet dann erstmals das Celtic Kingdom Festival statt. Internationale Bands aus der Region und ganz Europa präsentieren eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Musikstilen. Klassische Folk-Musik, experimentelle Interpretationen, moderne Singer-Songwriter-Auftritte bis hin zu mittelalterlichem Rock. Infos zum Programm und Tickets gibt es auf www.celtic-kingdom.de.

Hohweg 50, 28219 Bremen

10. August: Kajenmarkt

Drei Wochen hat der wöchentlich stattfindende Kajenmarkt eine Sommerpause eingelegt, ab Samstag findet das Fest an der Weserpromenade wieder statt. Zum Auftakt nach der Sommerpause gibt es Livemusik vom Trio Tropical. An rund 30 Marktständen gibt es von Geschenk- und Dekorationsartikeln über Schmuckstücke bis hin zu edlen Gewürzen jede Menge zu entdecken. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 18 Uhr.

Schlachte, Bremen

10. August: Bremen Total am Café Sand

Die Queer-Party Bremen Total bildet in diesem Jahr den Auftakt zum zweiwöchigen CSD-Kulturprogramm. Sowohl im Café Sand, als auch unter freien Himmel am Weserstrand kann dann gefeiert werden. Neben viel Tanz und Musik ist unter anderem ein Auftritt der selbsternannten Berliner Polit-Tunte Margot Schlönzke geplant. Die Erlöse der Party fließen auch in diesem Jahr in die Finanzierung und den Erhalt des Rat&Tat-Zentrums.

Strandweg 106, 28201 Bremen

Am Samstag wird es auf dem Außengelände der Waterfront bis zu 2000 US-Cars zu sehen geben. (fr)

10. August: US-Car-Treffen an der Waterfront

Bereits zum zwölften Mal organisiert der US Car Stammtisch e.V. das US-Car-Treffen in Bremen. Am Samstag werden auf dem Außengelände des Einkaufzentrums Waterfront bis zu2000 Fahrzeuge aller Baujahre erwartet. Auch Livemusik wird es geben: Unter anderem ist ein Auftritt der Band The Wild Black Jets geplant.

AG-Weser-Straße 3, 28237 Bremen

11. August: City-Triathlon

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Am Sonntag geht es in der Überseestadt sportlich zu: Beim Gewoba-City-Triathlon werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Um 11 Uhr startet die Veranstaltung mit den Deutschen Meisterschaften in Sprint. Ab 14.45 Uhr sind dann der Volkstriathlon und der Staffeltriathlon an der Reihe.

Europahafen, Bremen