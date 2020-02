Am Freitag startet mit dem Lichtertreiben im Bremer Viertel der Bremer Karneval. (Christina Kuhaupt)

14. Februar: Grillmaster Flash im Pier 2

Grillmaster Flash ist ein Musiker aus Bremen und hat einen Traum: Das größte Grillmaster-Flash-Konzert zu veranstalten. Dafür hat der eigenwillige Künstler vor einigen Monaten ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Der Plan ging auf. Am Freitag findet das Konzert im Pier 2 statt. Im Vorprogramm ist niemand geringeres als Thees Uhlmann zu sehen. Tickets gibt es auf der Website des Labels Grand Hotel Van Cleef. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Mehr zum Thema Bier, Rock und Feminismus Konzertkritik: Thees Uhlmann im Bremer Pier 2 Bei seinem Auftritt im Bremer Pier 2 spielt Rocksänger Thees-Uhlmann Lieder seiner dritten Platte ... mehr »

14. Februar: Lichtertreiben im Viertel

Zum Auftakt des Samba-Karnevals wandeln am Freitag die leuchtenden Masken- und Stelzen-Figuren durch die schmalen Gassen des Milchquartiers im Bremer Viertel. Startpunkt ist um 18 Uhr am Kubo beim Paulskloster und am rückwärtigen Eingang des Moks-Theaters. Zu sehen sind die Figuren bis 20 Uhr.

Beim Paulskloster, 28203 Bremen

15. Februar: Eröffnung des Samba-Karnevals

Am Samstag fällt dann der Startschuss für den Bremer Karnevalsumzug. Ab 12.20 Uhr zieht der Zug mit 84 gemeldeten Gruppen in Richtung Viertel und Steintor. Nach dem Umzug ist der Karneval aber noch nicht vorbei. Auf drei Bühnen am Ulrichsplatz, dem Goetheplatz sowie der Bauernstraße geht die Party bis circa 17.30 Uhr weiter.

Marktplatz, 28195 Bremen

15. Februar: Schwarzlichtdisko in der Paradice Eissporthalle

Neonklamotten, Schlittschuhe und bunte Schnürsenkel: Das ist der Dresscode für die Schwarzlichtparty in der Paradice Eissporthalle. Zu Musik von DJ Manilla kann von 19 bis 22.30 Uhr auf dem Eis getanzt werden. Die Party ist für alle offen, eine Altersbeschränkung gibt es nicht.

Waller Heerstraße 293a, 28219 Bremen

15. Februar: Bravo Hits Party

Wer gerne in Erinnerungen schwelgt und sich in die Jugend zurückversetzen möchte, darf die Bravo Hits Party nicht verpassen. Erstmalig findet das Event in Bremen statt. Am Samstag wird im Schuppen 2 ab 22 Uhr zu allen Hits getanzt, die sich auf den kultigen Samplern finden lassen. Vorwiegend ist Musik aus den 90er- und 2000er-Jahren zu hören. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Schupppen 2 Eventloft, Hoerneckestraße 23, 28217 Bremen

15. bis 16. Februar: 31. Bremer Formationswochenende

Der Grün-Gold-Club lädt zum Formationswochenende ein. Insgesamt werden in der Landesliga Nord B Latein, 1. Bundesliga Latein in der Regionalliga Nord Latein und der 2. Bundesliga Latein vier Turniere ausgetragen. Einlass ist am Samstag um 13.30 Uhr und am Sonntag um 12.45 Uhr. Weitere Informationen, auch zu Tickets, gibt es auf der Webseite des Clubs.

Halle 7, Findorffstraße, 28215 Bremen