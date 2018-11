Ein belilebter Zeitvertreib im Herbst: Laternenlauf (Symbolbild). (Christian Butt)

16. November: Laternenlauf mit Feuerjongleur

Die Vereine der Pauliner Marsch laden zu einem gemeinsamen Laternenlauf ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Richard-Jürgens-Weg 40. Zunächst wird ein Feuerjongleur den Kindern und Erwachsenen die Wartezeit mit seinen Künsten verkürzen, bevor es um 17.30 Uhr in Begleitung des ­Spielmannszuges der BTS Neustadt auf den gemeinsamen Rundweg geht. Auf halber ­Strecke kann man sich bei einen Stopp am ­Lagerfeuer ausruhen und kostenlosen Früchtepunsch trinken. Zum Abschluss erwartet ein „Vorlese-Opa“ die Kinder in der Vereinsgaststätte der Bremer Turnvereinigung von 1877.

16.-18. November: Stadtzwerg Messe

Rund 80 Aussteller präsentieren sich am Wochenende auf Bremens einziger Kinder- und Familienmesse in der Messehalle 5. Angeboten werden nicht nur Produkte rund um das Familienleben, sondern auch Workshops und jede Menge Spaßangebote für Kinder, wie beispielsweise ein Seilgarten, eine Hüpfburg und eine 140 Quadratmeter große Playmobil-Erlebniswelt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, Kinder zahlen keinen Eintritt. Mehr Informationen gibt es unter www.stadtzwerg.de.

16.-18. November: Messe Christmas & More

Wer der Vorweihnachtszeit bereits entgegenfiebert, ist am Wochenende auf der Messe "Christmas & More" gut aufgehoben. In der festlich geschmückten Messehalle gibt es jede Menge Anregungen für Geschenke und Dekoration. Kinder können einen Plausch mit dem Weihnachtsmann halten und Plätzchen ausstechen. Wie bei der Stadtzwerg-Messe beträgt der Eintritt zehn Euro. Die Tickets sind auf beiden Messen gültg. Kinder zahlen nichts. Mehr Informationen unter www.messe-bremen.de.

16. November: Editors im Pier 2

Nach mittlerweile 14 Jahren Bandgeschichte stehen die Editors immer noch an der Spitze der britischen Indieszene, haben unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt und bereiten mit ihren Hymnen wie "An End Has A Start", "Papillon" und "Ocean Of Night" immer noch lange Nächte in den Clubs und Hallen dieser Welt. Dieses Jahr setzt die Band aus Birmingham mit dem Album "Violence" ihre Erfolgsgeschichte fort. Und auch Bremen ist einer der Stopps auf der gleichnamigen Tour. Tickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufstellen.

17. November: Kino im Unibad

Das Unibad wird am Wochenende zum Kino für die Badegäste. Gezeigt wird die Disney- und Pixar-Produktion „Coco“. Einlass ist ab 16.30 Uhr, der Film startet gegen 17 Uhr. Die Eintrittspreise an der Abendkasse liegen bei 9,20 Euro. Der Clou: Bei der Vorführung können die Zuschauer auch in Schlauchbooten Platz nehmen.

17. November: Uni-Nacht XL

Im Sommer am See, im Herbst in der Mensa: Die Uni-Nacht XL ist Bremens größte Studentenparty. Auch an diesem Wochenende werden sich wieder hunderte Feierlustige Studenten und Nicht-Studenten in der Mensa versammeln, um die Nacht zum Tag zu machen. Geboten werden drei Areas mit unterschiedlicher Musik sowie viele Angebote für den nächtlichen Heißhunder. Der Eintritt beträgt für Studenten und Schüler 8 Euro. Alle anderen zahlen 10 Euro.

17. November: Wingenfelder, Schlachthof

Wingenfelder sind die Brüder Kai und Thorsten. Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse. Seit 2010 sind sie mit ihrem Projekt unterwegs und nicht weniger erfolgreich als mit "Fury". Am Sonntag sind sie ab 20 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof zu Gast. Karten für das Konzert sind noch zu bekommen.