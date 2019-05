Im vergangenen Jahr trat Sven Regener bei einem Open-Air in Osterholz-Scharmbeck auf. (Christian Kosak)

17.-18. Mai: Element of Crime, Pier 2

Zwei Tage, zwei Heimspiele für Sven Regener: Element of Crime sind an diesem Wochenende zu Gast in Bremen und stellen ihr aktuelles Album "Schafe, Monster und Mäuse" im Pier 2 vor. Für beide Gigs sind noch Tickets erhältlich. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

17.-19. Mai: Feuer und Wein am Lesumhafen

Erstmalig findet an drei Tagen das kleine Festival "Feuer und Wein" statt. Winzer aus den unterschiedlichsten Anbaugebieten präsentieren ihre Weine. Außerdem wird Livemusik geboten. Mit dabei sind unter anderem das Edan Jope Duo und Accordioso. Ein Highlights ist Silke Schiroks Feuerzauber, der am Samstagabend geboten wird. Mehr Infos unter www.feuerundwein-bremen.de.

18. Mai: Pappbootregatta in Vegesack

Im eigens gebastelten Pappboot einen Parcours bestreiten? Das klingt nach einem großen Spaß für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. In Vegesack wird das launige Event am 18. Mai bereits zum achten Mal ausgetragen. Der Wettbewerb wird in den Kategorien "Kreativität" und "Zeitrennen" ausgetragen. Anlässlich des Stadtmusikantenjahres lautet das Motto in diesem Jahr "Tierisch". Startschuss für das Rennen im Vegesacker Museumshaven ist um 15.30 Uhr.

18. Mai: DJ Bobo in der ÖVB-Arena

Mit Songs wie "Pray", "Somebody Dance with Me" oder "Everbody" feierte DJ Bobo bereits in den 1990er-Jahren riesige Erfolge, und auch heute noch ist sein Erfolg ungebrochen, füllt er doch immer noch Arenen mit seinen Shows. So auch am Samstag, da ist der Schweizer mit seiner „Kaleidoluna“-Show in Bremen zu Gast. Karten für das Konzert sind noch erhältlich, unter anderem hier. Kinder und junge Erwachsene bis 20 Jahre zahlen einen ermäßigten Preis.

18. Mai: Offene Ateliers in der Bremer Neustadt

Künstlerinnen und Künstler in der Bremer Neustadt öffnen am Samstag ihre Ateliers für die interessierte Öffentlichkeit. Und dabei gibt es ziemlich viel zu sehen, denn in 33 Ateliers stehen an diesem Tag die Türen offen. Zudem werden Führungen angeboten. Bereits am Vorabend wird die Übersichtsausstellung im Kukoon eröffnet. Beginn ist um 20 Uhr. Die Ateliers sind dann am Samstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Laura Wolfram zeigt die Gusstechnik im Porzellanstudio Plöttjegood. (Matej Mesa)

19. Mai: 10 Jahre Sendesaal - Tag der offenen Tür

Der Sendesaal ist wahrlich älter als zehn Jahre, in diesem Jahr ist das Saalgebäude, das als Konzertsaal und Aufnahmeort für Musikproduktionen fungiert, aber seit zehn Jahren in freier Trägerschaft. Seither wurden dort 900 Konzerte veranstaltet. Zu diesem Anlass gibt es am Sonntag einen Tag der offenen Tür. Geboten werden Führungen durch den denkmalgeschützten Saal, exklusive Einblicke hinter die Kulissen und kleine Konzerte. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

19. Mai: Piratini-Markt im Weserpark

An rund 500 Verkaufsständen können Familien am Sonntag im Weserpark alles rund ums Kind erwerben. Der überdachte Flohmarkt ist ab 10 Uhr geöffnet. Für Kinder sind Attraktionen wie eine Hüpfburg, Schminken und ein Glücksrad geplant. Der Eintritt beträgt drei Euro, für Kinder ist er frei. Auch die Parkplätze vor Ort sind kostenlos.