Mit der Show "Supernova" gastiert "Holiday on Ice" an diesem Wochenende in Bremen. (Axel Heimken /dpa)

20. bis 23. Februar: Holiday on Ice

Die Bremer ÖVB-Arena ist seit Jahren eine feste Station der Eiskunstlaufshow Holiday on Ice. Die neue Show „Supernova“ verspricht eine Reise von der Erde zu den Sternen. Seit 1943 tourt die Show durch die Arenen weltweit und ist die erfolgreichste Eislaufshow der Welt. Am Donnerstag und Freitag beginnen die Vorstellungen jeweils um 19 Uhr, am Samstag um 15 und um 19 Uhr, am Sonntag um 13 und 16.30 Uhr. Karten für die Show gibt es hier.

ÖVB-Arena, Findorffstraße 101, 28215 Bremen.

21. Februar: Europäisches Festival der Naturfilme

Spannende Geschichten über Eichhörnchen, eine Filmcrew, die ein Jahr lang Elefanten in Afrika begleitet hat oder eine Dokumentation über die Primatenart Drill. All das gibt es bei der „Green Screen Tour 2020“ zu sehen, die am Freitagnachmittag Station im Cinemaxx Bremen macht. ZDF-Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens hat insgesamt neun Filme ausgesucht, die ab 17 Uhr gezeigt werden. Karten für das Festival gibt es hier.

Cinemaxx Bremen, Breitenweg 27, 28195 Bremen.

21. und 22. Februar: Kohl-Lounge in der Meierei

Eine etwas andere Kohlparty wird jedes Jahr in der Meierei im Bürgerpark gefeiert. Am Freitag und Samstag beginnt jeweils um 18.30 Uhr die Feier, bei der der Partycharakter im Vordergrund steht. Zwei DJs sorgen dafür am Wochenende für die passende Stimmung. Im Preis von 24 Euro sind auch Kohl und Pinkel als Fingerfood und ein Begrüßungsschnaps enthalten. Eine Reservierung ist unter 0174 / 571 44 08 oder lounge@meierei-bremen.de möglich. Karten gibt es auch online bei Eventim.

Meierei Bremen, Bürgerpark 1, 28209 Bremen.

22. Februar: Faschingsumzug in Ganderkesee

Mit dem Umzug um den Ring erreicht der Fasching in Ganderkesee am Samstag seinen Höhepunkt. Über 100 Fußgruppen und Festwagen mit rund 3500 Beteiligten ziehen ab 14 Uhr durch den Ortskern und sorgen für ein Spektakel. Für Besucher gibt es am Ortsrand extra Parkplätze, von denen aus Busshuttles in den Ortskern fahren. Der Eintritt zum Umzug kostet fünf Euro. Wer später auch noch im Partyzelt feiern will, muss insgesamt zwölf Euro zahlen.

Für die Nachwuchsforscher gibt es am Wochenende im Übersee-Museum viel zu entdecken. (Übersee-Museum Bremen/Volker Beinhorn)

23. Februar: Familientag im Übersee-Museum

Was macht ein Insektenforscher oder wie läuft es sich in japanischen Schuhen? Diese und viele weitere Fragen beantworten Experten beim Familientag im Übersee-Museum am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Bei verschiedenen Workshops bekommen kleine und große Forscher Einblicke in Naturkunde, Musik, Tanz und Ethnologie. Für Familien gibt es unter anderem ein Forscherquiz und eine Bionik-Rallye durch das Museum. Die große Familienkarte für zwei Erwachsene und vier Kinder bis sechs Jahre kostet 22,50 Euro. Die kleine Familienkarte für einen Erwachsenen und vier Kinder bis sechs Jahre kostet 11,50 Euro.

Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen.