Matthias Schweighöfers Album "Lachen Weinen Tanzen" (2017) schaffte es auf Platz 5 der Deutschen Charts. (Britta Pedersen/dpa)

Freitag, 25. Januar: Alligatoah

Im Oktober hat Alligatoah sein neues Album "Schlaftabletten, Rotwein V" herausgebracht - am Freitag kommt er mit seiner "Wie Zuhause"-Tour nach Bremen. Hinter dem Namen verbirgt sich der Rapper Lukas Strobel, in der Nähe von Bremerhaven aufgewachsen und nebenbei Mitglied des Labels (und der gleichnamigen Band) Trailerpark. Alligatoah bringt eine Mischung aus Schauspiel, Satire und Musik auf die Bühne; eine One-Man-Show mit nicht ganz jugendfreien Texten und viel Wortwitz. ÖVB-Arena, 19.30 Uhr

Freitag, 25. Januar: Michel Ryeson

Der Gewinner des Nachwuchs-Bandwettbewerbs "Live in Bremen" 2018 spielt im Kulturzentrum Lagerhaus. Er setzte sich als einziger Solo-Künstler gegen vier weitere Bands durch. Seine Musik: Eine Mischung aus Funk, Pop und R'n'B, mit Gitarre und Loop-Station. Um 20 Uhr geht's los.

Samstag, 26. Januar: "Takin' Shotz" - Fotoausstellung

Samstag ist der letzte Tag der Ausstellung des jungen Fotografen Björn Bremer aus Vegesack. Seine Bilder zeigen die Stadt aus anderen, ungewöhnlichen Perspektiven. Das Thema der Ausstellung: "Big Data in Bremen". Zentralbibliothek, Wall-Saal, 10 bis 18 Uhr / Eintritt frei

Samstag, 26. Januar: Matthias Schweighöfer & Band

Matthias Schweighöfer singt? Ja, Sie haben richtig gelesen. Der Schauspieler kommt mit seiner Band auf der Tour "Lachen Weinen Tanzen" nach Bremen. Im Interview mit dem WESER-KURIER sprach er über seine Musik, über Erfolg und was die Zuschauer bei seinem Konzert erwartet. Pier 2, 20 Uhr

Samstag, 26. Januar: Jungbrunnen-Party

Die Ü-30-Party im Viertel steigt am Samstag ab 20 Uhr im Bürgerhaus Weserterrassen. DJ Jörg Gebauer legt auf der Hauptarea Pop, Rock und Latin auf; im kleineren Saal spielt DJ Ralph von Richthoven vor allem schwarze Musik der 70er und 80er, aber auch Reaggae und Hip-Hop. Eintritt: 7 Euro

Sonntag, 27. Januar: Lesung der Preisträger des 65. Bremer Literaturpreises

Arno Geiger liest in der Glocke aus seinem Roman "Unter der Drachenwand", der den Bremer Literaturpreis 2019 gewann. Der Förderpreis ging an Heinz Helle; er liest aus seinem Buch "Die Überwindung der Schwerkraft". Los geht es um 18 Uhr im Kleinen Saal der Glocke. Mehr über die Preisträger lesen Sie hier.

Sonntag, 27. Januar: Herr Holm - "Neben der Spur"

Herr Holm ist die Rolle eines mürrischen Polizisten aus Hamburg, gespielt von Comedian Dirk Bielefeldt. Am Sonntag ist Holm in Bremen ziemlich "Neben der Spur" und fragt sich, wohin es in seinem Leben gehen soll. Das verspricht, unterhaltsam zu werden. Bürgerhaus Vegesack, 16 Uhr

Sonntag, 27. Januar: Donots

Die Rocker aus Ibbenbüren bringen am Sonntag das Aladin in Hemelingen zum Wackeln. Nicht umsonst heißen das neue Album und die Tour "Lauter als Bomben". Die Band tourte bereits mit Flogging Molly, Billy Talent und den Toten Hosen. 2015 scheiterte sie beim Bundesvision Song Contest mit ihrem Lied "Dann ohne mich" knapp an Mark Forster. Die Fünf machen Alternative-Rock auf Deutsch und Englisch und sind sich zudem für keinen Spaß zu schade, wie man im folgenden Video sieht. Aladin Music Hall, 20 Uhr