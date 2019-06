Mark Forster tritt am Samstag auf der Bürgerweide auf. (Axel Heimken/dpa)

28.-30. Juni: Sommer in Lesmona

Wenn die Bremer ihre Picknickkörbe packen und in Knoops Park pilgern, dann ist wieder "Sommer in Lesmona". Vom 28.-30. Juni lädt die Deutsche Kammerphilharmonie wieder zu Konzerten im Grünen. Eine Übersicht über das Programm und Empfehlungen zur Anreise finden Sie hier:

29. Juni: Ganz Phil Bremen in der Glocke

Die Bremer Kammerphilharmonie öffnet am Samstag von 10 bis 17 Uhr die Türen der Glocke und gewährt den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. Das geplante Programm ist umfangreich: Um 11 Uhr wird im Großen Saal ein Ausblick auf die neue Saison gewährt. Angekündigt dafür ist ein Überraschungsgast. Auch die Musikwerkstatt ist vor Ort und lädt zum Ausprobieren diverser Musikinstrumente ein. Der Eintritt ist frei.

Domsheide 4, 28195 Bremen

29. Juni: Summer Night Open Air im Stadionbad

Diesen Sommer feiert eine Freiluftparty in Bremen Comeback: das Summer Night Open Air, ehemals Heartbreaker's Ball. Die Veranstaltung findet am Samstag im Stadionbad statt. Die Musik ist vielfältig: Neben Sounds der 90rt, Dance- und Clubmusik werden auch R&B, Hip-Hop, Elektro, House und aktuelle Charts gespielt. Zum Line-Up gehören unter anderem Micar, Mark Bale und Jan Helmerding.

Franz-Böhmert-Straße 13, 28205 Bremen

29. Juni: Bremen Oldtimer Classics

1998 ging die erste Ausgabe an den Start, seitdem rollen bis zu 160 Fahrzeuge bei der Bremen Oldtimer Classics durch das Bremer Umland. Den Höhepunkt erreicht die Rallye dann am Nachmittag, wenn die Fahrer ihre Fahrzeuge auf dem Bremer Marktplatz präsentieren.

29. Juni: Songs & Whispers Open-Air

Beim Songs & Whispers Open-Air lockt am Samstag ins Haus am Walde. Von 16 bis 22 Uhr gibt es dann Singer-Songwriter und Folkmusik unter anderem von Bobbo Byrnes oder Emily Davis zu hören. Der Eintritt ist frei.

Kuhgrabenweg 2, 28359 Bremen

29. Juni: Mark Forster auf der Bürgerweide

Als Jingle-Komponist und Sidekick für Kurt Krömer hat Mark Forster angefangen, mittlerweile ist der gehört der Musiker zu den größten deutschsprachigen Künstlern des Landes. Nun ist auf großer "Liebe"-Open-Air-Tour durch Deutschland unterwegs und legt dabei am Samstag einen Stopp auf der Bürgerweide ein. Karten für das Konzert sind noch erhältlich.

Findorffstraße 101, 28215 Bremen

29. Juni: Schwachhausen-Flohmarkt

Die Anwohner verschiedener Straßen in Schwachhausen räumen am Samstag ihre Dachböden und Keller und veranstalten einen Straßenflohmarkt. Waffeln, Grillwürstchen und Limonade wird ebenfalls angeboten. Der Flohmarkt findet von 11 bis 16 Uhr statt. Die Karte gibt eine Übersicht über die teilnehmende Straßen:

29.-30. Juni: Gröpelinger Sommer

Das Stadtteilfest "Gröpelinger Sommer" lockt am Wochenende in den Bremer Westen. Mehr als 80 Initiativen, Einrichtungen und Unternehmen mit Ständen sowie 160 Akteure auf zwei Bühnen verwandeln die gesamte Lindenhofstraße in eine große Kultur-, Mitmach- und Flaniermeile. Livemusik steht ebenfalls auf dem Programm. Am Samstag treten ab 20 Uhr Paloma & The Matches auf, ab 21 Uhr steht Flo Mega auf der Bühne. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte in Gröpelingen zudem geöffnet.

30. Juni: Veganes Sommerfest

Am Sonntag wird in Findorff auf vegane Art gefeiert. Festplatz ist von 11 bis 19 Uhr der Pausenhof der Grundschule an der Admiralstraße. Gastgeber ist die Veganbar, die damit ihren fünften Geburtstag feiert. Geboten werden vegane Speisen und Getränke sowie Textilien und auch Livemusik.

Winterstraße 19, 28215 Bremen