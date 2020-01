Bei der Bremen Classic Motorshow gibt es am Wochenende wieder zahlreiche Oldtimer zu bestaunen. (Frank Thomas Koch)

31. Januar bis 2. Februar: „Bremen Classic Motorshow“

Rund 40.000 Besucher werden an diesem Wochenende bei der „Bremen Classic Motorshow“, der größten Oldtimermesse Norddeutschlands, erwartet. Von 9 Uhr bis 18 Uhr stellen mehr als 100 Oldtimerklubs ihre Wagen in den achten Messehallen vor. Bei den Sonderschauen werden „Sammlerträume der 1970er- und 1980er-Jahre“ präsentiert und 70 Jahre Motorrollerkultur in Deutschland zelebriert. Außerdem können Besucher Rennräder bestaunen und auch selber Ersatzteile und Oldtimer erwerben.

Messehallen Bremen, 28209 Bremen

31. Januar und 1. Februar: Kohl Lounge im Bürgerpark

Am Freitag- und Samstagabend präsentiert die Meierei im Bürgerpark erneut die Kohl Lounge. Zwei DJs legen bei dem Event auf, zudem gibt es Kohl und Pinkel satt. Jeweils von 18.30 Uhr bis 4 Uhr morgens kann man die Grünkohlzeit einmal anders erleben.

Um Vorab-Reservierung wird gebeten. Eintrittskarten für 24 Euro sind in der Meierei im Bürgerpark und im Theatro am Goethe-Theater erhältlich. Im Preis enthalten sind das Essen als Fingerfood, Begrüßungsgetränk und die Garderobenabgabe. Getränke kosten extra.

Meierei im Bürgerpark Bremen, Im Bürgerpark 1, 28209 Bremen

31. Januar: Indie-Rock und Indie-Pop von „Kettcar“

Die Band „Kettcar“ läutet am Freitagabend das Wochenende ein. Die Band aus Hamburg wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seit dem mehrere Alben, die häufig sehr gesellschaftskritisch sind. Nun geht sie auf ihre vorerst letzte Tour durch ganz Deutschland und macht dabei auch einen Stopp in Bremen. Ab 20 Uhr kann man ihre Musik im Pier 2 feiern und genießen.

Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Pier2, Gröpelinger Fährweg 6, 28237 Bremen

2. Februar: Super Bowl

Der Super Bowl gilt als eines der der größten Sportereignisse der Welt. Die Begeisterung für Football ist auch in Deutschland groß, die Einschaltquoten steigen seit Jahren an. Viele Bremer Kneipen und Kinos bieten daher am Sonntagabend ein Public Viewing an. Wo Sie den Super Bowl in Bremen sehen können, verraten wir Ihnen hier.

2.Februar: India Fest:„Women of India“

Der Verein Shaktya lädt zum India Fest in das Kulturzentrum Schlachthof ein. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr wird getanzt, gesungen und traditionell geschminkt. Das Festival bietet eine Plattform für die Kultur Indiens, dargestellt von über 80 Künstlern in Musik, Tanz und spirituellen Diskursen, in denen es auch um die deutsch-indische Beziehung geht. Für Besucher gibt es zudem indisches Essen, einen Tombola und viele Informationen rund um Indien.

Eintritt frei, Kulturzentrum Schlachthof, Findorffer Straße 51D, 28215 Bremen