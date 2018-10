Wolfgang Niedecken tritt im Bremer Pier 2 auf. (picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

6. Oktober: Niedeckens Bap

Kölsche Töne sind am Samstag im Pier 2 zu hören, wenn Wolfang Niedecken auf seiner "Live & Deutlich"-Tour einen Stopp in Bremen einlegt. Niedecken ist bis heute Sänger, Texter, Komponist und Frontmann der Band sowie das einzig verbliebene Gründungsmitglied. Erfolgreich ist er mit der Formation immer noch. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

6. Oktober: Tag der offenen Tür in der Weserburg

Einen Tag der offenen Tür richtet das Team der Weserburg am Samstag aus. Geplant ist ein umfangreiches Programm mit Führungen, Konzerten und Mitmachaktionen. So kann sich das Publikum beispielsweise vom Zeichenfix-Automaten porträtieren lassen, und das "AusbruchsDuo" improvisiert Musik zu den Werken von Cindy Sherman. Beginn ist um 11 Uhr.

6. Oktober: Tag des Eissports - 20 Jahre Paradice

Am 6. Oktober feiert die Eissporthalle Paradice ihren 20. Geburtstag mit einem „Tag des Eissports“, bei dem es unter anderem ein freies Eislaufen mit den Weserstars und ERBB-Eiskunstläufern gibt. Mehr Infos dazu hier.

6.-7. Oktober: Vegefest in Vegesack

Straßenfestatmosphäre wird an zwei Tagen in Vegesack geboten. Das Vegefest bietet ein vielseitiges Programm: Theateraufführungen, Artistik und Musik verwandeln die Vegesacker Innenstadt in eine Open-Air-Bühne. Am Sonntag sind zudem die Geschäfte von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

7. Oktober: Marathon in Bremen

Raus auf die Straße und die vielen Hundert Läufer anfeuern, heißt es am Sonntag, denn dann findet in der Stadt der 14. Swb-Marathon statt. Auf dem Marktplatz, dem Start und Zielpunkt des Laufs, sowie an der Strecke ist Programm mit dem Moderator Dirk Böhling geplant. Außerdem treten Chöre auf, und DJs sorgen für Musik. Alle Infos zu Verkehrsbehinderungen an diesem Tag gibt es hier.

7. Oktober: Premiere von "Der Schimmelreiter"

Ein echter Klassiker der deutschen Literatur feiert am Sonntag im Theater Am Goetheplatz Schauspiel-Premiere. Regisseurin Alize Zandwijk bringt Theodor Storms Schimmelreiter auf die Bühne. Beginn ist um 18 Uhr.

7. Oktober: Kim Wilde

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Poplegende Kim Wilde im Geschäft. Ihr größter Hit "Kids in America" ist heute noch ein Dauerbrenner auf 80er-Jahre-Partys und im Radio. Am Sonntag wird er sicher auch Teil ihrer Show im Pier 2 sein. Los geht's um 20 Uhr.