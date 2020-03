Im vergangenen Jahr konnte auf den Bremer Spieletagen der Kampf gegen die dunkle Seite der Macht geführt werden. (Frank Thomas Koch)

5. März bis 8. März: Circus Belly präsentiert "Die neue Circus-Show 2020"

Dressur, Artistik, Akrobatik und Zauberei präsentieren sich in der Manege des Circus Belly. Erstmalig ist auch der Entfesselungskünstler Houdini Jr. Teil des Ensembles. An den Aktionstagen Donnerstag und Samstag kosten Karten für Parkettplätze neun Euro, ansonsten zahlen Erwachsene 17 Euro. Für die elf Uhr Vorstellung am Sonntag zahlen Erwachsene Kinderpreise.

Festwiese Oberneuland an der Dicken Eiche, Rockwinkeler Heerstraße 42, 28355 Bremen

6. März: Zimmer frei: ein feministisches Casting mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte

Die Landesfrauenbeauftragte Bettina Wilhelm spricht mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte über Geschlechterfragen, Männer, die ihm peinlich sind und Frauen, von denen er sich etwas abgeschaut hat. Begleitet wird der Abend mit Musik von Suzannah Karenina. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Schwankhalle Bremen, Buntentorsteinweg 112/116, 28201 Bremen

7. März: Bremer Rocknacht

DJ Frank Hinz und Veranstalter Andreas Rosenbaum feiern am Samstag die Premiere der neuen Bremer Rocknacht. Klassiker der Rockgeschichte treffen auf moderne Interpreten. Garantiert nicht gespielt werden Schlager, Hip-Hop und Eurodance. Ab 21 Uhr kann gerockt werden, der Eintritt kostet sieben Euro.

Schuppen 2, Hoerneckerstraße 23, 28217 Bremen

7. März: Max Herre „Athen Tour“

Max Herre ist mit seinem vierten Solo-Album auf Tour. Am Samstag ist er ab 20 Uhr im Bremer Metropol Theater zu sehen und zu hören. Karten gibt es ab 49 Euro.

Metropol Theater Bremen, Richtweg 7, 28195 Bremen.

7. März bis 8. März: Bremer Spieletage

Auf den fünf Etagen der Volkshochschule können Spielbegeisterte am Wochenende zwischen tausenden verschiedenen Brett- und Kartenspielen wählen. Die 13. Bremer Spiele-Tage locken mit verschiedenen Aktionen, Turnieren und einem Flohmarkt. Damit es nicht zu Diskussionen kommt, stehen Mitarbeitende von Spielverlagen bereit, um die Regeln noch einmal zu erklären. Gespielt werden kann am Samstag zwischen 10 und 19 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Die Tageskarte kostet 4,50 Euro.

Bremer Volkshochschule Bamberger Haus, Faulenstraße 69, 28195 Bremen

7. März bis 8. März: 1. Indoor Streetfood Drink& Music Festival Bremen

Mit Essen aus aller Welt, Livemusik und Craftbier wartet das 1. Indoor Streetfood Festival auf. Ein buntes Kinderprogramm, Shows und eine Cocktailbar wird es außerdem geben. Beginn ist am Samstag um 12 Uhr.

Energieleitzentrale BLG-Forum, Am Speicher XI 11, 28217 Bremen

7. März: Tag der Archive

Zum bundesweiten Tag der Archive öffnet auch das Staatsarchiv Bremen seine Türen. Am Samstag haben Besucher ab 11 Uhr stündlich die Möglichkeit, das Staatsarchiv und die dazugehörige Restaurierwerkstatt kennenzulernen. Ergänzend zu den Führungen wird in der unteren Rathaushalle die Archivsplitter-Ausstellung "Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet. Die Bremer Archive und Radio Bremen“ präsentiert.

Staatsarchiv Bremen, Am Staatsarchiv 1, 28203 Bremen

8. März: Dokumentationsfilm: Frauen bildet Banden – eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora

Passend zum Weltfrauentag am 8. März zieht die Dokumentation über die „Rote Zora“ Parallelen zu aktuellen Themen und bietet Stoff für eine anschließende Diskussion. Die „Rote Zora“ war in den 1970er- und 1980er-Jahren eine militante Frauengruppe in der Bundesrepublik. Die feministische Gruppe ist aus revolutionären Zellen entstanden und richtete sich in ihren Aktionen gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet neun Euro.

City 46 / Kommunalkino Bremen, Birkenstraße 1, 28195 Bremen