Jan Delay ist beim Geburtstags-Konzert "Lauter Werder" mit dabei. (nordphoto / Ewert)

6.-10. Februar: Ubu, der König vor dem Papp

Ein Theaterstück im Winter unter freiem Himmel aufzuführen, das klingt nach einem gewagtem Plan. Die Theatermacher Peer Gahmert und Tim Gerhards gehen dieses Wagnis ein. Bis zum 10. Februar ist das Stück "Ubu, der König" vor dem Papp in der Bremer Neustadt zu sehen. Beginn ist täglich um 19.24 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es hier.

7. Februar: Lauter Werder

In dieser Woche hat Werder Bremen seinen 120. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hat der Verein einen Sampler herausgebracht, auf dem Musiker und Bands mit grün-weißem Herz für den guten Zweck singen. Am Donnerstag treten einige der Album-Interpreten in der Alten Werft in der Überseestadt auf. Mit dabei sind unter anderem Jan Delay, Johannes Strate und Afterburner. Mehr Infos gibt es hier.

8. Februar: Ehrlich Brothers

Wer sich für ein paar Stunden verzaubern lassen möchte, der sollte sich den Auftritt der "Ehrlich Brothers" nicht entgehen lassen. Das Magier-Duo ist am Freitag in der ÖVB-Arena zu Gast. Für sämtliche Sitzplatzkategorien sind noch Karten zu kaufen.

9.-10. Februar: Hochschultage 2019

Einmal im Jahr öffnet die Hochschule für Künste in Bremen ihre Türen für die Öffentlichkeit und lädt zu einer Entdeckungstour durch die Ateliers, Studios und Werkstätten. Neben den zahlreichen künstlerischen und gestalterischen Arbeiten, die zu entdecken sind, veranstaltet der Fachbereich Musik auch einige Konzerte. Geöffnet ist an beiden Tagen ab 11 Uhr. Eine Übersicht über das Programm gibt es hier.

10. Februar: Chinesisches Neujahrsfest in der Botanika

Die Chinesen begrüßen in diesen Tagen das Jahr des Schweines, und auch in der Botanika wird das Chinesische Neujahrsfest begangen. Neben dem traditionellen Löwentanz sind unter anderem noch eine Kung-Fu-Show und Schattentheater zu sehen. Darüber hinaus können Besucher an einer Chinesischen Teezeremonie teilnehmen oder sich in die Welt des Qigong einführen lassen. Beginn ist um 12 Uhr.

10. Februar: Basketball in der ÖVB-Arena

Sportbegeisterte können sich am Sonntag auf das Nordderby in der Basketball-Bundesliga freuen: Die Eisbären Bremerhaven treffen zum Heimspiel auf die EWE Baskets aus Oldenburg. Für die Begegnung sind noch Karten zu haben.