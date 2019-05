Beim Lenzmarkt in der Überseestadt können sich Plfanzenliebhaber mit allerlei Grünzeug für ihren Garten eindecken. (Grossmarkt Bremen)

9. Mai: Europafest auf dem Bremer Marktplatz

Zum Europafest lädt am Donnerstag ein Bündnis aus Organisationen und Initiativen ein. Vor dem Bremer Rathaus wird es ein einen bunten Markt aus Ständen, Aktivitäten und einer Tafel mit europäischen Spezialitäten geben. Der Eintritt ist frei.

10. Mai: Bonnie Tyler im Metropol Theater

Rockröhre Bonnie Tyler gibt sich am Freitag die Ehre. Im Metropol Theater wird sie ihr neues Album „Between The Earth & The Stars“ vorstellen sowie sicher auch einige ihrer älteren Hits wie "Total Eclipse Of The Heart" singen. Karten für das Konzert sind noch erhältlich, unter anderem hier.

10. bis 11. Mai: Messe Leben und Tod

Zum zehnten Mal findet am Freitag und Samstag die Messe Leben und Tod in Bremen statt. Die Privatbesucher erwarten Lesungen spannender Autoren wie Eric Wrede oder Ayse Bosse, Live-Musik von Rolf Zuckowski und Bosse sowie eine vielfältige Ausstellung. Mehr Infos unter www.leben-und-tod.de.

11. Mai: King Rocko Schamoni

In seinem Roman "Große Freiheit" erzählt Rocko Schamoni von den frühen Jahren der Hamburger Kiezlegende Wolfgang "Wolli" Köhler. Am Samstag liest der Autor im Bremer Schlachthof. Tickets gibt es unter anderem hier. Beginn ist um 20 Uhr.

11. Mai: Gratis-Comic-Tag

Am Gratis-Comic-Tag können sich Interessierte in ausgewählten Buchhandlungen eigens für diesen Aktionstag produzierte Comics abholen. Zwölf Läden nehmen in diesem Jahr in Bremen teil. In diesem Jahr können die Comic-Fans aus 34 verschiedenen Heften wählen, darunter unter anderem Donald Duck, Captain Berlin, Werner, Voltron oder Lucky Luke. Mehr Infos gibt es hier.

11. Mai: Tanzspaziergang durch die Bremer Neustadt

Wer sich für Tanz und Clownerie interessiert, sollte sich am Samstag in die Bremer Neustadt aufmachen. Bei der Veranstaltung "Neustadt Tanzpfade" wird der Stadtteil zu Fuß erkundet. An verschiedenen Stationen haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit, Tanz, Theater und Clownerie zu bestaunen - und auch selbst mitzumachen. Der Spaziergang startet um 14.30 Uhr auf dem Schulhof des Schulzentrums Neustadt an der Delmestraße.

12. Mai: Lenzmarkt in der Überseestadt

Stauden, Beet- und Balkonpflanzen, Rosengehölze und Kräuter: Auf dem Lenzmarkt finden Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber alles was das Herz begehrt. Die rund 50 Aussteller bieten den Besuchern aber nicht nur Pflanzen, sondern auch alles rund um das Thema Garten an. Wer sich zwischendurch stärken möchte, kann das an einem der zahlreichen Imbissstände tun. Der Eintritt ist kostenlos. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 18 Uhr. Die Stände sind rund um den historischen Speicher XI zu finden.