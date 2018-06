Vom 7. bis zum 9. Juni wird auf dem Stadtfest in Delmenhorst wieder ordentlich Party gemacht, unter anderem mit den Hells Balls. (Ingo Möllers)

Donnerstag bis Samstag, 7.-9. Juni: Stadtfest Delmenhorst

Rund um das Rathaus in Delmenhorst warten ab 18 Uhr rund 40 Aussteller mit Essen und Verkaufsständen auf die Besucher. Auf drei Bühnen treten Künstler unterschiedlicher Genres auf. Auf dem Wallplatz wird Club/House gespielt, auf dem Bismarckplatz wird Rockmusik von Livebands wie den "Hells Balls" geboten, und auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz sollen Top-40-Livebands der breiten Masse einheizen. Mehr lesen Sie hier.

Freitag, 8. Juni, ab 10 Uhr: Open House Day im Institute of Aerospace Technology (IAT)

Am Freitag öffnet das Institut für Raumfahrttechnologie der Hochschule Bremen seine Türen für Besucher. Es gibt Rundgänge, Podiumsdiskussionen, Barbecue und Livemusik. Die Veranstaltung ist Teil des Programms zum Raumfahrtjahr 2018 in Bremen ("Sternstunden 2018"). Mehr erfahren Sie hier.

Freitag, 8. Juni, 19 Uhr: Vladi Wostok im Golden City, Zum Lankenauer Höft 8

"Aufgeregt" heißt das neueste Album der Band Vladi Wostok, das erst im Mai sein Release in der Lila Eule feierte. Und neue Musik muss gehört werden, darum gibt es nun ein weiteres Konzert der Band, die ihrem Musikstil selbst "Ruski Surf" nennt, im Golden City.

Die Open-Air-Kinosaison der Schlachthofkneipe hat wieder begonnen. (Archivbild) (Lars Neumann)

Freitag, 8. Juni, 20 Uhr: Open Air Kino der Schlachthofkneipe - "Super 8"

Ebenfalls am Freitag läuft der Mystery-Film "Super 8" im Open Air Kino der Schlachthofkneipe Bremen. Der Film von Steven Spielberg und J.J. Abrams handelt von sechs Teenagern, die bei dem Vorhaben, einen Zombie-Film auf einer Super-8-Kamera zu drehen, ein Zugunglück mitansehen. Dadurch sind sie die einzigen Zeugen, die wissen, dass eine unheimliche Kreatur aus dem Zug entkommen ist. Ein Vorfall, den die Regierung vertuschen möchte... FSK: 12. P.S.: Die beliebte Netflix-Serie "Stranger Things" ist in vielen Punkten eine Hommage an diesen Film.

"La Strada" gastiert in diesem Jahr zum zweiten Mal auch in Bremen-Nord. (Christian Kosak)

Freitag, 8. Juni, 20.30 Uhr: You Silence I Bird im Gastfeld

Das Quartett "You Silence I Bird" stammt aus Braunschweig und Hannover und veröffentlichte im vergangenen Jahr sein Debütalbum "Tilia", was dem botanischen Namen der Linde entspricht. Ihr Sound ist entspannter, sanfter Pop, der zum Augenschließen und Verweilen einlädt.

Samstag und Sonntag, 9.-10. Juni: La Strada entdeckt den Bremer Norden

Das Straßenkunstfestival La Strada beginnt in Bremen erst am 14. Juni. Doch schon vorher entdecken die Künstler Bremen-Nord. Es ist das zweite Mal für dieses Gastspiel - und das erste Mal, dass das Festival sogar zwei Tage in Blumenthal stattfindet. Auf dem Gelände der ehemaligen Wollkämmerei geht es am Samstag um 14.45 Uhr los. Schluss ist am Sonntag um 19.30 Uhr. Das Programm finden Sie hier.

Samstag und Sonntag, 9.-10. Juni: Eisfest Bremen

Eis, Eis, Baby! Am Schlachthof Bremen und auf der Bürgerweide findet am Wochenende erneut das Eisfest statt. Mit dabei: bis zu 400 Sorten, darunter Stieleis, Quarkeis, orientalisches Eis, Crumble Ice und vieles mehr. Auch Herzhaftes (Bratwurst etc.) wird angeboten. Die Buden haben von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 9. Juni, ab 10 Uhr: Sea Shepherd - "Meereskinder"

Am Wochenende kann man auch Gutes tun: Bei der Surfschule Bremen am Sportparksee in Grambke findet in Kooperation mit "Bremen räumt auf" ein Aktionstag statt. Der Strand wird von Müll befreit und aufgeräumt, es gibt Upcycling-Workshops und Mitmachaktionen von Sea Shepherd und dem BUND. Das Programm erfahren Sie hier.

Samstag, 9. Juni, ab 10 Uhr: Tag der offenen Tür in der Glocke

Von 10 bis 17 Uhr schenken die Bremer Philharmoniker den Bremern einen Tag voller Musik. Doch nicht nur das: Es wird diverse Mitmachaktionen geben. Talkrunden, Infostände und die Musikwerkstatt laden zum Verweilen ein. Der Eintritt ist frei. Alles zum Programm erfahren Sie hier.

Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr: Woman - "Summer Shopping"

"Bremens Modeflohmarkt für die Frau" findet am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in der Messe Bremen statt. Der Eintritt kostet 3 Euro. Die Stände sind bereits alle ausgebucht. Am Ende der Veranstaltung kann die restliche Kleidung für einen guten Zweck gespendet werden. Mehr gibt es hier zu lesen.

Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr: Stadtteilfest Walle

Auf der Vegesacker Straße zwischen Waller Ring und Eisdiele werden beim Stadtteilfest in Walle vier Bühnen aufgebaut. Dazu gibt es eine kostenlose Besichtigung der Union Brauerei und kostenlose Führungen durch die Überseestadt. Das ganze Programm finden Sie hier.