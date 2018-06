Die Bremen Challenge findet parallel zum Wallfest am Sonntag, 17. Juni, statt. (Christina Kuhaupt)

Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. Juni: La Strada

Das Internationale Festival der Straßenkünste kommt wie jedes Jahr nach Bremen. Künstler aus ganz Europa verwandeln die Innenstadt in ein buntes Treiben. Akrobatik, Theater und vieles mehr erwarten die Besucher. Die Eröffnung findet am Donnerstag um 22.45 Uhr in den Wallanlagen statt. Das ganze Programm finden Sie hier.

Freitag, 15. Juni: Caliban im Tower

Metalcore-Klänge gepaart mit melancholischen Texten: Caliban ist eine fünfköpfige Band aus dem Ruhrgebiet, die mit ihre Alben inzwischen europaweit und in den USA erfolgreich ist. Die Band steht für ursprüngliche, brachiale und energetische Musik. "Caliban" heißt auch der Sohn der Hexe Sycorax in Shakespeares "Der Sturm", ein Wesen halb Mensch, halb Tier. Dieser wilde Dämon findet sich auch im Geist der Band. (20 Uhr, Tower, Herdentorsteinweg 7)

Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Juni: Farbflut-Festival in Lemwerder

In der Flughafenstraße bemalen Künstler drei Tage lang die Deichwand von Lemwerder und machen sie so zur längsten Freiluftgalerie Deutschlands. Das Rahmenprogramm umfasst Konzerte und Kulinarisches. Der Eintritt ist frei. Mehr darüber lesen Sie hier.

Sonntag, 17. Juni: Wallfest und Bremen Challenge

Parallel zum Wallfest (11 bis 18 Uhr) mit Gastronomie und Showprogramm findet in diesem Jahr auch die Bremen Challenge statt. Das Radrennen führt auf 2,15 Kilometern durch die Innenstadt. Die Teilnehmer müssen diese Strecke innerhalb einer Stunde so oft wie möglich abfahren. Es geht über die Straße Am Wall, durch Teile der Wallanlagen und vorbei am Goethetheater. Start und Ziel befinden sich auf Höhe der Kreuzung Bischofsnadel.

Sonntag, 17. Juni: Rose Tattoo im Tivoli

Rose Tattoo ist eine australische Hardrock-Band, die schon seit Mitte der 70er-Jahre existiert. In Australien sind die fünf Männer auch als die „kleinen AC/DCs“ bekannt. Neben der markanten Stimme von Sänger Gary "Angry" Anderson, prägt besonders der Einsatz einer Slide-Gitarre den Sound der Gruppe. (20 Uhr, Tivoli, Hannoversche Str. 9)

Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Juni: Achimer Stadtfest

Ab Freitag um 18 Uhr startet das Stadtfest in Achim. Eine Schlemmermeile und eine Bühne mit Livemusik und Vorführungen von Sportvereinen und Sportstudios locken die Besucher. Zwischen Amtsgericht und Rathaus wird es außerdem einen Jahrmarkt mit Fahrgeschäften geben, und am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag in der Achimer Innenstadt. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Sänger Pohlmann. Mehr lesen Sie hier.

