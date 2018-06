Beim zweiten Street Food Open Air in Delmenhorst locken allerhand Köstlichkeiten. (Ingo Möllers)

Donnerstag, 21. Juni: Petra Pau spricht zu 5 Jahre NSU-Prozess

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau (Linke), spricht im Bremer Lagerhaus über die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu den Morden des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU). Organisiert wird die Veranstaltung von der Bremer Hochschulgruppe von Amnesty International und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Beginn 18.30 Uhr, Lagerhaus Bremen, Schildstraße 12-19

Donnerstag, 21. bis Freitag, 22. Juni: vocatium Messe

Die Fachmesse für Ausbildung und Studium findet wie in jedem Jahr in der Messe Bremen statt. Dort können junge Menschen Kontakte zu Universitäten, Hochschulen oder zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. Die Messe hat von 8.30 bis 14.45 Uhr in Halle 6 geöffnet. Mehr Informationen gibt es hier.

Freitag, 22. Juni: Jonny Glut (Konzert)

Der selbsternannte "Waterkantry" unterhält mit Akkordeon, Anekdoten und Songtexten über das Meer. Er lässt sich von Künstlern wie Ringelnatz und Udo Lindenberg, aber auch von Jimi Hendrix und ACDC inspirieren. Der norddeutsche Musiker hat gerade sein neues Album "Kurz vor Überall" veröffentlicht. 19 Uhr, Golden City, Zum Lankenauer Höft 8

Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Juni: Street Food Open Air in Delmenhorst

Das Street Food Open Air findet zum zweiten Mal in Delmenhorst statt. Auf dem Bismarckplatz werden Foodtrucks und überdachte Stände ausgefallenes Essen anbieten. Von süßen Waffeln bis zum herzhaften Burger ist alles dabei. Am Freitag geht es ab 15 Uhr los, am Wochenende ab 11 Uhr. Schluss ist Freitag und Samstag um 22 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr.

Freitag, 22. Juni: Artem Yasynskyy (Konzert)

Artem Yasynskyy ist ein Bremer Konzertpianist mit ukrainischen Wurzeln. Sein Programm besteht nicht aus Wiederholungen festgelegter Folgen, sondern er passt es der Konzertsituation und seinen temporären Schwerpunkten an - in diesem Jahr sind das Sonaten von Mozart und Beethoven sowie Werke von Schumann und Skoryk. Er verspricht dem Publikum einen "musikalischen Spaziergang durch Licht und Sonne". 20 Uhr, Altes Pumpwerk Findorff, Salzburger Str. 12

Ein weiteres Highlight: Der alljährliche Keramikmarkt in den Wallanlagen. (Frank Thomas Koch)

Samstag, 23. bis Sonntag, 24. Juni: Bremer Keramikmarkt

Schon seit 1990 findet jedes Jahr ein großer Keramikmarkt an den Wallanlagen in Bremen statt. Standort ist gegenüber der Kunsthalle, Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Verkauft wird alles vom Teller bis zur ausgefallenen Skulptur. Lesen Sie mehr darüber in unserem Artikel.

Samstag, 23. Juni: Cryssis im Paddy's Pit (Konzert)

Fans des Punkrocks aufgepasst: Die Band um den Drummer der "Toten Hosen", Vom Ritchie, tritt am Samstag unplugged im Paddy's Pit am Hauptbahnhof Bremen auf. Vorher spielt Deutschland gegen Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Spiel wird im Irish Pub natürlich auch übertragen, deshalb sollte man sich frühzeitig einen Platz sichern. Einlass ist ab 17 Uhr, das Konzert startet um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 23. Juni: Deutschland gegen Schweden

Der Pflichttermin am Wochenende! In Bremen und der Region gibt es an zahlreichen Orten Public Viewing. Wo, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Samstag, 23. Juni: Bobbo Byrnes und Nico Rivers (Konzert)

Die zwei Singer-Songwriter aus den USA bringen traditionellen Folk und modernen Indie Rock auf die Bühne. Bobbo Byrnes aus Melbourne bietet mit seiner Gitarre verrauchte Americana-Stimmung, klassisch und zeitgemäß zugleich. Nico Rivers ist Singer-Songwriter aus Boston und beschäftigt sich in seinen Texten gern mit Astronomie und Astrophysik. 20 Uhr, Sendesaal, Bürgermeister-Spitta-Allee 45

Sonntag, 24. Juni: Sommermarkt in der Überseestadt

Am Speicher XI findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr der Sommermarkt statt, veranstaltet vom Großmarkt Bremen. Rund 40 Händler bieten Obst und Gemüse, Feinkost, Öle, Gewürze, Wein, Haushaltswaren und vieles mehr an. Der Besuch ist kostenlos. Mehr erfahren Sie hier.

Sonntag, 24. Juni: 90 Jahre Zoo am Meer

Der Zoo am Meer in Bremerhaven feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag! Bei der Eröffnung der Tiergrotten am Weserdeich 1928 lebten in den Gehegen Eis- und Braunbären, Rentiere, Füchse und Dachse, aber auch schon Affen. Das Programm zum großen Jubiläum startet um 11.30 Uhr. Es werden Filme gezeigt, Führungen angeboten, es gibt einen Fotowettbewerb, Kinderschminken und natürlich sind auch Tierfütterungen zu sehen. 90-Jährige dürfen an diesem Tag kostenfrei den Zoo besuchen - Familien, die gemeinsam 90 Jahre alt sind, erhalten eine kleine Überraschung am Eingang. Mehr über das Programm erfahren Sie hier.