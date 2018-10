Die Poetry-Slammerin und Musikerin Julia Engelmann kommt aus und dieses Wochenende wieder nach Bremen. (Daniel Reinhardt/dpa)

12. bis 14. Oktober: LichterMeer in Wilhelmshaven

Wer Lust auf einen gemütlichen Abend am Südstrand in Wilhelmshaven bei bester Beleuchtung hat, ist beim LichterMeer gut aufgehoben. Ab Freitag um 18.30 Uhr finden jeden Tag gegen Abend Lichtershows und Feuerspektakel statt, während im Hintergrund dazu passende Musik läuft. Das gute Wetter für die nächsten Tage verspricht nette Erlebnisse mit Familie und Freunden.

13. bis 14 Oktober: Asian Street Food Festival

Kaum eine Küche beherrscht die Kunst des Street Foods so wie die der asiatischen Länder. Ob Vietnamesisch, Thailändisch oder Chinesisch: In Garküchen und an anderen Ständen werden am Wochenende im BLG-Forum in der Überseestadt (Am Speicher XI 11) diverse Speisen zubereitet. Von japanischen Dim-Sum über Ramen-Burger bis Currys können sich Besucher von 12 bis 20 Uhr die Bäuche vollschlagen. Der Unkostenbeitrag liegt bei zwei Euro pro Person.

13. Oktober: Julia Engelmann

Mit ihrem Poetry-Slam-Auftritt "Eines Tages Baby..." wurde die Frau aus Bremen deutschlandweit berühmt. Doch seitdem hat sich einiges getan, und die ehemalige Poetry-Slammerin Julia Engelmann macht jetzt Musik. Mit ihrem "Poesiealbum" tourt sie derweil durch Deutschland und füllt damit kleine Säle in gemütlicher Atmosphäre - ein Abend zum Runterkommen und Nachdenken. Wer den Shootingstar der Generation Y sehen will, hat am Sonnabend Gelegenheit dazu. Im Metropol-Theater sind die Plätze für 40 bis 45 Euro zu haben.

13. Oktober: Miss und Mister Bremen Wahl

Die Waterfront wird am Sonnabend wieder bevölkert von potenziellen Anwärtern auf den Titel "Miss Bremen" und "Mister Bremen". Die Wahl, die gleichzeitig der Vorentscheid für das Finale von "Miss Germany" und "Mister Germany" ist, startet um 15 Uhr. Eine Jury wird im Laufe des Tages darüber entscheiden, wer den Titel erhält und sich so für die nächste Runde qualifiziert. Gäste sind übrigens auch die amtierenden Miss Germany und Mister Germany.

13. Oktober: Poetry Slam Bremen

Im Theater Bremen findet am Sonnabend "Slam Bremen macht Theater" statt. Einige Künstler rund um die Wortakrobatik finden sich zum zweiten Mal in Bremen ein, um ab 20 Uhr gegeneinander zu slammen. Mit dabei sind die sächsische Landesmeisterin von 2014, Leonie Warnke, und der dreifache deutsche Meister im Team-Slam Micha Ebeling. Aus Bremen sind die Slam-Größen Rita Apel und Laura Sherin Rebecca mit dabei. Die Tickets gibt es ab zwölf Euro.

14. Oktober: Kartoffelfest in Delmenhorst

Die Delmenhorster Innenstadt wird am Sonntag wieder zu einem Fest für Kartoffelfreunde. Zum 27. Mal sind in der Innenstadt und der Markthalle rund 90 Stände aufgebaut, die sich natürlich um die Knolle drehen und alles, was sich daraus machen lässt, aber auch handwerkliche Produkte vorstellen. Auch Bands und Kinderaktionen sind vor Ort. Die Veranstaltung dauert von 11 bis 18 Uhr - von 13 bis 18 Uhr ist noch verkaufsoffener Sonntag in Delmenhorst.